به گزارش خبرنگار مهر، واحد آفرینشهای ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، نشست ادبی نقد کتاب «جای شما خالی» اثر محمدرضا کاتب را برگزار میکند.
حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان
این نشست ادبی با حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون پرورش فکری استان لرستان برگزار خواهد شد.
این رویداد ادبی روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار میشود.
فرصتی برای نقد و بررسی آثار ادبی با حضور مخاطبان کودک و نوجوان
نشست نقد کتاب «جای شما خالی» فرصتی ارزشمند برای آشنایی اعضای کودک و نوجوان با فرآیند نقد ادبی، تبادل نظر پیرامون آثار داستانی و ارتقای سطح ذوق و بینش ادبی آنان محسوب میشود.
علاقهمندان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان میتوانند در این برنامه فرهنگی شرکت کنند.
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