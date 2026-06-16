به گزارش خبرنگار مهر، واحد آفرینش‌های ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، نشست ادبی نقد کتاب «جای شما خالی» اثر محمدرضا کاتب را برگزار می‌کند.

حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان

این نشست ادبی با حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون پرورش فکری استان لرستان برگزار خواهد شد.

این رویداد ادبی روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

فرصتی برای نقد و بررسی آثار ادبی با حضور مخاطبان کودک و نوجوان

نشست نقد کتاب «جای شما خالی» فرصتی ارزشمند برای آشنایی اعضای کودک و نوجوان با فرآیند نقد ادبی، تبادل نظر پیرامون آثار داستانی و ارتقای سطح ذوق و بینش ادبی آنان محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان می‌توانند در این برنامه فرهنگی شرکت کنند.