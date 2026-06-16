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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

کتاب «جای شما خالی» در کانون لرستان نقد می‌شود

کتاب «جای شما خالی» در کانون لرستان نقد می‌شود

خرم‌آباد- نشست ادبی نقد کتاب «جای شما خالی» در کانون لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آفرینش‌های ادبی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، نشست ادبی نقد کتاب «جای شما خالی» اثر محمدرضا کاتب را برگزار می‌کند.

حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان

این نشست ادبی با حضور کارشناسان ادبی، هنری، فرهنگی، مربیان و اعضای کودک و نوجوان مراکز کانون پرورش فکری استان لرستان برگزار خواهد شد.

کتاب «جای شما خالی» در کانون لرستان نقد می‌شود

این رویداد ادبی روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

فرصتی برای نقد و بررسی آثار ادبی با حضور مخاطبان کودک و نوجوان

نشست نقد کتاب «جای شما خالی» فرصتی ارزشمند برای آشنایی اعضای کودک و نوجوان با فرآیند نقد ادبی، تبادل نظر پیرامون آثار داستانی و ارتقای سطح ذوق و بینش ادبی آنان محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان به حوزه ادبیات کودک و نوجوان می‌توانند در این برنامه فرهنگی شرکت کنند.

کد مطلب 6862444

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