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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

زارع: دهکده امید به زندگی در استان بوشهر ایجاد شود

زارع: دهکده امید به زندگی در استان بوشهر ایجاد شود

بوشهر- استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی به عنوان مجموعه‌ای جامع با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: استان بوشهر به واسطه موقعیت راهبردی در جنوب کشور و برخورداری از سواحل طولانی، حضور گردشگران‌ و همچنین وجود صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، همواره نیازمند توجه ویژه ای در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی و اجرایی استان اقدامات موثری در این زمینه انجام و موفقیت‌های زیادی حاصل شده اما پیچیدگی‌ها و شیوه‌های نوین قاچاق مواد مخدر ضرورت استفاده از امکانات و روش‌های علمی جدید را دوچندان می کند.

رئیس شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر استان بوشهر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری و توسعه برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با محوریت خانواده، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کارگری و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار داریم با استمرار حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برنامه‌های پیشگیرانه متناسب با شرایط و ویژگی‌های استان اجرا شود.

زارع گفت: در بخش درمان و بازتوانی معتادان، توسعه مراکز درمانی تخصصی، حمایت از مراکز ترک اعتیاد، اجرای برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال بهبودیافتگان می‌تواند نقش موثری در کاهش چرخه بازگشت به اعتیاد داشته باشد.

وی یادآور شد: یکی از طرح‌های ارزشمند دولت وفاق ملی، ایجاد «دهکده امید به زندگی» به عنوان مجموعه‌ای جامع و یکپارچه با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته است که ما به عنوان یکی از استان های پیشرو، آمادگی داریم تا با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و همکاری سازمان‌های مردم نهاد و تامین مالی از محل بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در استان، آن را اجرایی کنیم.

در این دیدار حسین ذوالفقاری نیز از استاندار بوشهر و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در انجام فعالیت‌ها و ارائه عملکردهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و برگزاری منظم جلسات و اتخاذ تصمیمات موثر و اجرای بهینه آنها تقدیر و با پیشنهاد استاندار بوشهر برای ایجاد دهکده امید به زندگی، در راستای مشارکت در این طرح مهم اعلام آمادگی کرد.

کد مطلب 6862445

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