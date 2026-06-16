به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری امروز در دیدار با فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، در راستای تسهیل تجارت، با اشاره به تجربیات حاصل از مدیریت تجارت در شرایط بحرانی، اظهار داشت: بخشی از اقداماتی که در دوران جنگ برای تسریع و تسهیل فرآیندهای تجاری اجرا شد، قابلیت تعمیم به شرایط عادی و پساجنگ را دارد و می‌تواند مبنایی برای اصلاح رویه‌ها و مقررات قرار گیرد.

وی از انجام مطالعاتی برای بررسی تجربه‌های داخلی و بین‌المللی در شرایط بحران خبر داد و افزود: نتایج اولیه این مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در کشور با رویه‌های مورد استفاده در سایر کشورها در شرایط بحرانی همخوانی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای بهبود فرآیندهای تجارت خارجی بهره گرفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه تسهیل تجارت نباید به کاهش سطح کیفیت و ایمنی کالاها منجر شود، گفت: سیاست سازمان ملی استاندارد، حرکت به سمت ساده‌سازی و تسهیل رویه‌ها در عین حفظ اطمینان از کیفیت کالاهای تولیدی، وارداتی و صادراتی است؛ چراکه اعتبار برند ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی به رعایت همین الزامات وابسته است.

انصاری یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش موازی‌کاری را استفاده از ظرفیت نهادهای ارزیابی انطباق دانست و افزود: در حال حاضر حدود 3 هزار آزمایشگاه و بیش از 230 شرکت بازرسی تأیید صلاحیت‌شده در کشور فعالیت می‌کنند که ظرفیت مناسبی برای انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌ها در اختیار کشور قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: اجرای نمونه‌برداری واحد، پذیرش متقابل نتایج آزمون‌ها و استفاده از گزارش‌های معتبر بازرسی می‌تواند از تکرار فرآیندها جلوگیری کرده و هزینه‌ها و زمان انجام تشریفات را برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کاهش دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند هماهنگی‌های فرابخشی است و سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در این مسیر همکاری خود را با گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط گسترش دهد.

در این نشست، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز با قدردانی از همکاری سازمان ملی استاندارد، نقش این سازمان را در دوران جنگ و اصلاح فرآیندهای کارشناسی و پیشبرد سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجارت خارجی مؤثر دانست.

وی با اشاره به تجربیات گمرک در حوزه مدیریت ریسک و اعطای تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی، بر ضرورت تجمیع مجوزها، کاهش فرآیندهای موازی و بهره‌گیری از الگوهای موفق برای تسریع تجارت خارجی کشور تأکید کرد.

عسگری همچنین نقش سازمان ملی استاندارد ایران را در پیشبرد سیاست‌های تسهیل‌گرایانه تجارت خارجی و اصلاح فرآیندهای کارشناسی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: همکاری نزدیک گمرک و سازمان ملی استاندارد می‌تواند زمینه‌ساز استقرار رویه‌های یکپارچه، کاهش مراجعات فعالان اقتصادی و تسریع در انجام تشریفات تجاری باشد.