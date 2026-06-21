به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای دستور رئیس جمهور و در چارچوب سیاست‌های وزیر اقتصاد چهارمین نشست کمیته تسهیل تجارت خارجی با حضور رئیس کل گمرک ایران، رئیس سازمان دامپزشکی ایران و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تشکیل و راهکارهای تسریع و تسهیل تجارت خارجی ‌و صدور مجوزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این نشست که در راستای برنامه‌ریزی و تثبیت اقدامات تسهیلگرایانه تجارت خارجی کشور برگزار شد، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به موفقیت اجرای برنامه‌های اضطراری و موقت و اعطای برخی معافیت‌ها و تسهیلات به فعالان اقتصادی در زمان جنگ تحمیلی سوم گفت: گمرک ایران بنا بر پیشنهاد و ماموریت معاون اول رئیس جمهور بدنبال تداوم راهکارهای تسهیلگرایانه و همگرایی سازمان های همجوار بر مبنای مدل مدیریتی دوران جنگ است.

فرود عسگری عبور سریع محموله‌ها از مرزها را نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برشمرد و افزود: سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی باید شرایطی را فراهم کنند تا با حذف موارد تکراری، نمونه‌برداری مشترک و تعمیم نتیجه و مواردی از این دست روند ترخیص کالاها را تسریع کنند.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به هدف‌گذاری ترخیص ۳ روزه کالاها تا پایان شهریور تصریح کرد: بدین منظور روندها و فرایندهای کاری می‌بایست طوری بازطراحی شود که بتواند بطور خاص جریان تامین کالاهای اساسی و ضروری را تضمین و در وهله بعد هزینه تمام شده ترخیص را کاهش دهد و دستیابی به این هدف مستلزم هم اندیشی همه دستگاه های همجوار است و برگزاری این سلسله نشست‌ها به همین منظور انجام می‌شود.

عسگری در این نشست که با حضور جمعی از معاونین و مدیران هر سه سازمان برگزار شد، پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌های همجوار را یکی از مهمترین راهکارهای مورد پیگیری کمیته تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.

وی با اشاره به یکی‌ از مشکلات موجود در حوزه تجارت کشور، مبنی بر وجود ۴۵ قانون دخیل در این حوزه گفت: سریعترین و در دسترس‌ترین اقدام در گام نخست، برداشت و تفسیر تسهیلگرایانه مدیران از قوانین و شیوه اجرا و پیاده‌سازی آنها است.

علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این نشست با اشاره مسئولیت سازمان متبوع خود در حفظ سلامت مردم که با اتکا بر قانون مترقی این سازمان انجام می‌شود، حساسیت امور نظارتی را در تامین سلامت جامعه تشریح کرد.

رفیعی‌پور افزود: با این وجود سازمان دامپزشکی کشور تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا نمونه‌برداری و آزمایش‌های ضروری حتی‌الامکان همزمان با ورود محموله و پیش از انجام فرایندهای گمرکی در اختیار گمرک قرار گیرد.

مریم جلیلی‌مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز در این نشست با استقبال از ایده تشکیل نشست‌های چندجانبه مشترک سازمان‌های همجوار و هم‌اندیشی، از اراده سازمان متبوع خود برای همکاری با گمرک ایران در جهت تسریع و تسهیل در تشریفات ترخیص خبر داد.