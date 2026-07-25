تمهیدات تازه برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه انصاری با اشاره به رویکردهای کلان دولت در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: در راستای اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات، تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی، به ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده و با جدیت پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین مستمر و پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین کشور انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر صیانت همزمان از سرعت و دقت در فرآیندهای نظارتی گفت: بررسی اسناد، بازرسی‌ها و آزمون محموله‌های وارداتی باید بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن حفظ کامل الزامات کیفی، ایمنی و بهداشتی، روند تأمین کالاهای اساسی شتاب گیرد.

فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت نظارت فعال بر حسن اجرای این رویکرد در سراسر کشور تأکید کرد و افزود: هرگونه مانع یا گلوگاه اجرایی در مسیر تسهیل ارزیابی انطباق و ترخیص کالا باید در اسرع وقت شناسایی و به رفع فوری آن اقدام شود.