به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی با اشاره به برگزاری در دویست و سی و نهمین جلسه شورای مسکن استان فارس، گفت: در این جلسه موضوع تعیین نرخ افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، نرخ افزایش اجارهبها نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد تعیین شد.
رضاییکوچی افزود: این نرخ عمدتاً برای شهرهای شیراز و صدرا در نظر گرفته شده و شامل بخش رهن و اجاره میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: تعیین این نرخ بر اساس بررسیهای میدانی در مناطق شهری شیراز، مشورت با مشاوران املاک و همچنین مقایسه شرایط استان فارس با سایر استانها انجام شده است تا تصمیمگیریها با دقت و بر مبنای واقعیتهای موجود صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار مسکن تصریح کرد: انتظار میرود بنگاههای املاک و مالکان با نگاه منصفانهتر و مدیریتشدهتر نسبت به تعیین نرخها اقدام کنند تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود.
رضاییکوچی خاطرنشان کرد: بدیهی است هرگونه همکاری در جهت کاهش نرخها و تعدیل بیشتر قیمتها، اقدامی مثبت و قابل استقبال خواهد بود.
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