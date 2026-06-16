به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی با اشاره به برگزاری در دویست و سی و نهمین جلسه شورای مسکن استان فارس، گفت: در این جلسه موضوع تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، نرخ افزایش اجاره‌بها نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد تعیین شد.

رضایی‌کوچی افزود: این نرخ عمدتاً برای شهرهای شیراز و صدرا در نظر گرفته شده و شامل بخش رهن و اجاره می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: تعیین این نرخ بر اساس بررسی‌های میدانی در مناطق شهری شیراز، مشورت با مشاوران املاک و همچنین مقایسه شرایط استان فارس با سایر استان‌ها انجام شده است تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و بر مبنای واقعیت‌های موجود صورت گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار مسکن تصریح کرد: انتظار می‌رود بنگاه‌های املاک و مالکان با نگاه منصفانه‌تر و مدیریت‌شده‌تر نسبت به تعیین نرخ‌ها اقدام کنند تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: بدیهی است هرگونه همکاری در جهت کاهش نرخ‌ها و تعدیل بیشتر قیمت‌ها، اقدامی مثبت و قابل استقبال خواهد بود.