به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی با اشاره به ابلاغ مصوبه بیستمین جلسه شورایعالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است از طریق فروش یا معاوضه املاک و اراضی در اختیار خود با واحدهای مسکونی ساختهشده و آماده عرضه، نسبت به اجرای طرح تأمین مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان اقدام کند.
وی افزود: ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس از نخستین روزهای ابلاغ این مصوبه، با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با انبوهسازان، شرکتهای ساختمانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر فعالان حوزه مسکن، فرآیند شناسایی واحدهای آماده و دارای شرایط لازم برای اجرای این طرح را آغاز کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ادامه داد: حاصل این اقدامات، انعقاد قرارداد خرید ۱۹۶ واحد مسکونی در محله سهلآباد شیراز است که از طریق معاوضه اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام شده و این واحدها با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، پس از تکمیل مراحل اجرایی، در قالب طرح مسکن استیجاری در اختیار زوجهای جوان واجد شرایط قرار خواهند گرفت.
عبداللهی با بیان اینکه سهم استان فارس در این طرح ۵۶۰ واحد مسکونی تعیین شده است، تصریح کرد: تاکنون با احتساب ۱۹۶ واحد منعقدشده در شیراز، نزدیک به ۳۰۰ واحد مسکونی در شهرستانهای مختلف استان از جمله لارستان، شهر جدید صدرا و تعدادی دیگر از شهرستانهای استان شناسایی و تأمین شده است و فرآیند انعقاد قرارداد و تأمین سایر واحدهای باقیمانده نیز با جدیت در دست پیگیری قرار دارد تا سهمیه ۵۶۰ واحدی استان به طور کامل محقق شود.
وی با قدردانی از حمایتها و همراهیهای صورتگرفته در اجرای این طرح، از مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بهدلیل فراهم کردن بسترهای قانونی و اجرایی این اقدام و همچنین از استاندار فارس بهواسطه حمایت، پیگیری و همکاری مؤثر در اجرای این طرح تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: همافزایی میان مجموعه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت ارشد استان و بخش خصوصی، زمینه اجرای سریعتر این طرح و بهرهمندی هرچه زودتر زوجهای جوان از واحدهای مسکن استیجاری را فراهم کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تأکید کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و همکاری بخش خصوصی، اجرای کامل سهمیه ۵۶۰ واحدی استان در طرح مسکن استیجاری را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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