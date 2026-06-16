  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم

تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم

بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم در میدان شهید را مشاهده می کنید.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6862552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها