https://mehrnews.com/x3cmd6 ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6862552 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم بجنورد- در این ویدیو تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم در میدان شهید را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6862552 کپی شد مطالب مرتبط از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان؛ مراسم دهه اول محرم در خراسان شمالی تجمع شبانه سلماسیها به عزاداری حسینی پیوند خورد برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ۱۹۵ نقطه همدان شب صد و هشتم تجمع لنگرودی ها همزمان با ماه محرم برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی ماه محرم و صفر
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