از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان؛ مراسم دهه اول محرم در خراسان شمالی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی عزتی یزدانی؛ ماه محرم در خراسان شمالی آغاز شده و همزمان با برپایی مجالس عزاداری در شهرها و روستاهای مختلف استان، جزئیات برنامههای شاخص دهه نخست محرم در شهرستانهای مختلف اعلام شد. آیینهای شیرخوارگان حسینی، احلی من العسل، دستهرویهای سنتی تاسوعا و عاشورا، تجمعهای بزرگ عاشورایی، مراسم شام غریبان و ویژهبرنامههای بانوان از مهمترین مراسمهایی است که طی روزهای آینده در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
خراسان شمالی هر ساله در ایام محرم شاهد حضور گسترده مردم در مراسمهای عزاداری است و هیئات مذهبی، مساجد، حسینیهها و اماکن متبرکه به کانونهای اصلی سوگواری سید و سالار شهیدان تبدیل میشوند. امسال نیز با آغاز ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، برنامههای متعددی برای اقشار مختلف مردم در شهرستانهای استان تدارک دیده شده است.
بجنورد؛ از شیرخوارگان حسینی تا همایش بانوان زینبی
در مرکز استان، مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۸ صبح در امامزاده سیدعباس(ع)، دانشگاه پیام نور و هیئت یا فاطمهالزهرا(س) و همچنین هیئت حسین جان در چهارراه باسکول برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۲۲ در میدان شهید برگزار خواهد شد.
در روز تاسوعا، هیئات مذهبی به سمت مسجد جامع دستهروی خواهند کرد و در روز عاشورا نیز دستههای عزاداری به سمت امامزاده سیدعباس(ع) حرکت کرده و در تجمع بزرگ عاشورایی و نماز ظهر عاشورا شرکت خواهند کرد.
مراسم شام غریبان پنجشنبه ۴ تیرماه ساعت ۲۲ در میدان شهید برگزار میشود و همایش بانوان زینبی نیز شنبه ۶ تیرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای نماز جمعه برپا خواهد شد.
مانه؛ برگزاری مراسمهای محوری در شهر پیشقلعه
در شهرستان مانه، آیین شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۹ صبح در مسجد جامع شهر پیشقلعه برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهدای پیشقلعه پیشبینی شده است.
دستهروی تاسوعا از گلزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع و دستهروی عاشورا نیز از گلزار شهدای گمنام به سمت گلزار شهدای شهر پیشقلعه انجام خواهد شد.
مراسم شام غریبان نیز پنجشنبه ۴ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهدای شهر برگزار میشود.
بام و صفیآباد؛ عزاداری در مزار شهدا و میدان آیینی
در شهرستان بام و صفیآباد، مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد مصلی امام رضا(ع) شهر صفیآباد و مسجد جامع شهر بام برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل در شهر صفیآباد به میزبانی هیئت نوجوانان عبدالله بن الحسن(ع) و در شهر بام در مسجد امام حسین(ع) برگزار خواهد شد.
دستهروی عزاداران در صفیآباد از مساجد سطح شهر به سمت مزار شهدا و در شهر بام از مسجد جامع به سمت مزار شهدا انجام میشود.
همچنین تجمع بزرگ عاشورایی در میدان آیینی شهر صفیآباد و میدان مرکزی شهر بام برگزار خواهد شد.
شیروان؛ اجتماع بزرگ عزاداران در مصلی
در شهرستان شیروان، مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۸ صبح در حسینیه اعظم و امامزاده حمزهرضا(ع) برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۹ صبح در مصلی برگزار خواهد شد.
دستهرویهای تاسوعا و عاشورا از مساجد به سمت مصلی انجام میشود و تجمع بزرگ عاشورایی و اقامه نماز ظهر عاشورا نیز در مصلی برگزار خواهد شد.
مراسم شام غریبان از مصلی تا میدان انقلاب ادامه خواهد داشت و همایش بانوان زینبی نیز ۶ تیرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در امامزاده نقی الهادی(ع) برگزار میشود.
فاروج؛ اجتماع هیئات در چهارراه رضوی
در شهرستان فاروج، مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۹ صبح در مسجد آل یس برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۹ صبح در همین مکان برگزار خواهد شد.
در روز تاسوعا، هیئات مذهبی از مساجد به سمت چهارراه رضوی حرکت کرده و مراسم مداحی و سخنرانی برگزار خواهند کرد.
دستهروی عاشورا نیز از مساجد به سمت گلزار شهدای مرکزی شهر انجام خواهد شد.
جاجرم؛ تجمعهای محوری در حسینیه بزرگ و میدان امام خمینی(ره)
در شهرستان جاجرم، مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی امام حسن مجتبی(ع) برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۲۲ در میدان مرکزی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
دستهرویهای تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸:۳۰ صبح به سمت حسینیه بزرگ جاجرم انجام میشود.
مراسم شام غریبان ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه بزرگ و ساعت ۲۲ در میدان مرکزی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
همایش بانوان زینبی نیز دوشنبه اول تیرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در حسینیه امام سجاد(ع) برگزار میشود.
سملقان؛ عزاداری در جوار شهدای گمنام و امامزاده دلاور(ع)
در شهرستان سملقان، آیین شیرخوارگان حسینی روز جمعه ساعت ۱۶ در جوار شهدای گمنام پارک وحدت شهر آشخانه و مسجد جامع شهر قاضی برگزار میشود.
سوگواره احلی من العسل شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۲۲ در مسجد صاحبالزمان(عج) شهر آشخانه برگزار خواهد شد.
دستهروی عاشورا در شهر آشخانه از ساعت ۸:۳۰ صبح به سمت امامزاده دلاور(ع) و در شهر قاضی از ساعت ۱۰ صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا انجام میشود.
تجمع بزرگ عاشورایی و نماز ظهر عاشورا نیز در امامزاده دلاور(ع) برگزار خواهد شد.
مراسم شام غریبان پنجشنبه ۴ تیرماه ساعت ۲۰ در میدان مقاومت شهر آشخانه برگزار میشود.
گرمه؛ تجمعهای خیابانی و نماز ظهر عاشورا
در شهرستان گرمه، مراسم شیرخوارگان حسینی روز جمعه ساعت ۹ صبح در مسجد امام جعفر صادق(ع) برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز شنبه ساعت ۲۰ به صورت اجتماع خیابانی در چهارراه مرکزی شهر گرمه برگزار خواهد شد.
دستهروی تاسوعا از حوزه بسیج علی بن ابیطالب(ع) به سمت مسجد جامع و دستهروی عاشورا از تمامی مساجد به سمت حسینیه شهدا انجام میشود.
تجمع بزرگ عاشورایی در حسینیه شهدا برگزار شده و نماز ظهر عاشورا در مسجد جامع و مسجد ثامن اقامه خواهد شد.
مراسم شام غریبان ساعت ۲۲ از مسجد العباس(ع) و مسجد چهارده معصوم(ع) به سمت حسینیه شهدا برگزار میشود.
همایش بانوان زینبی نیز شنبه ۶ تیرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در حسینیه شهسواریها برپا خواهد شد.
راز و جرگلان؛ اجتماع دستههای عزاداری در میدان مرکزی شهر راز
در شهرستان راز و جرگلان، مراسم شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۹ صبح در مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع) شهر غلامان و حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) شهر راز برگزار میشود.
مراسم احلی من العسل نیز یکشنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۹ صبح در محدوده میدان معلم برگزار خواهد شد.
در روز عاشورا، تمامی دستههای عزاداری در میدان مرکزی شهر راز تجمع کرده و سپس به صورت دستهروی به سمت گلزار شهدای حضرت قاسم بن الحسن(ع) حرکت خواهند کرد.
همچنین ویژهبرنامههای بانوان در قالب مراسم شیرخوارگان حسینی در شهرهای راز و غلامان برگزار میشود.
محرم؛ فصل همدلی و ارادت مردم خراسان شمالی
علاوه بر مراسمهای اعلام شده، صدها مجلس روضه، سخنرانی مذهبی، قرائت زیارت عاشورا، محافل قرآنی، برنامههای فرهنگی و آیینهای اطعام عزاداران در سراسر خراسان شمالی برگزار خواهد شد.
محرم در این استان همواره فراتر از یک مناسبت مذهبی بوده و به فرصتی برای نمایش وحدت، همدلی، فرهنگ نذر و خدمت و تجدید پیمان با آرمانهای عاشورا تبدیل شده است. حضور گسترده مردم در مراسمهای پیش رو نیز بار دیگر جلوهای از عشق و ارادت دیرینه مردم خراسان شمالی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش را به نمایش خواهد گذاشت.
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