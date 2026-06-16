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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

تجمع شبانه سلماسی‌ها به عزاداری حسینی پیوند خورد

تجمع شبانه سلماسی‌ها به عزاداری حسینی پیوند خورد

ارومیه - در اولین روز از ماه محرم تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری حسینی پیوند خورد.

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کد مطلب 6862578

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