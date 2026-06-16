https://mehrnews.com/x3cmdD ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6862578 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳ تجمع شبانه سلماسیها به عزاداری حسینی پیوند خورد ارومیه - در اولین روز از ماه محرم تجمع شبانه مردم سلماس با حال و هوای عزاداری حسینی پیوند خورد. دریافت 22 MB کد مطلب 6862578 کپی شد مطالب مرتبط مشگین شهر، شب را با شور حسینی پیوند زد راهپیمایی و عزاداری شبانه مردم نوشهر تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب دوم محرم اجتماع صد و هشتم مردم شهرکرد در خیابان رزم عاشورایی مردم ملارد؛ سنگرهای خیابانی به موج ۱۰۸ رسید تجمع شبانه سنندجیها و عزاداری ایام محرم در میدان آزادی برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما