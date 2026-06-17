برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در ۱۹۵ نقطه همدان

حجتالاسلام علیاصغر گرجی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، ماه حزن و اندوه و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(ع) و یاران وفادارشان، اظهار کرد: در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور مراسم بزرگ و جهانی شیرخوارگان حسینی در استان همدان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مراسم همزمان در روز جمعه، ۲۹ خرداد ماه در ۱۹۵ نقطه استان همدان برگزار میشود، افزود: همایش شیرخوارگان حسینی در ۶۸ نقطه شهری و ۱۲۷ نقطه روستایی استان همدان انجام میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر نقش بانوان در برگزاری این مراسم، بیان کرد: بیشتر فعالیتهای مرتبط با پویش فرهنگی و تهیه لباسها از سوی بانوان انجام شده و بانوان در محلات مسئولیت تهیه و دوخت این لباسها را بر عهده داشتند همچنین خادمی و مدیریت بخش عمدهای از فعالیتهای مراسم نیز به دست بانوان انجام شده است.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه تصریح کرد: همایش شیرخوارگان حسینی در سالهای اخیر به یک حرکت فرهنگی و معنوی فراگیر تبدیل شده و علاوه بر ایران در دهها کشور جهان نیز برگزار میشود.
حجت الاسلام گرجی افزود: مراسم شیرخوارگان حسینی هرساله فرصتی است برای تجدید پیمان با امام حسین(ع) و اعلام همبستگی هر نسل با نهضت عاشورا، با برگزاری این گردهمایی عظیم، جلوهای از ایمان، محبت مادری و عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه همراهی فعالان فرهنگی بینالمللی باعث شده تا شعائر حسینی بهطور گسترده در اقصی نقاط جهان گسترش یابد، ابراز کرد: امسال با توجه به شهادت امام شهید و جنگ تحمیلی رمضان مراسمات به یاد شهدا و بیعت با امامین انقلاب اسلامی طراحی و اجرا خواهد شد.
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