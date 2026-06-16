به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، شامگاه سه شنبه در سخنانی با انتقاد از برخی رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی، گفت: همه بسترهای مجازی را نمی‌توان یکسان ارزیابی کرد و برخی از آن‌ها به گفته او در پی «تفرقه‌افکنی» و انتشار اخبار ناامیدکننده هستند.

او با استناد به آیه ششم سوره حجرات، از مخاطبان خواست اخبار را بدون بررسی و راستی‌آزمایی نپذیرند.

خاتمی همچنین از برخی رسانه‌های فارسی‌زبان معاند نام برد و آن‌ها را درصدد انتشار اخبار نادرست و تلاش برای ایجاد اختلاف میان مردم دانست.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مخالفان جمهوری اسلامی از رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی برای «القای فتنه و ایجاد شکاف در جامعه» استفاده می‌کنند و تأکید کرد که شهروندان باید در مواجهه با اخبار منتشرشده از سوی این رسانه‌ها با احتیاط عمل کنند.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع راه‌اندازی نماز جمعه در فرون‌آباد اشاره کرد و گفت: روند ایجاد این جایگاه در حال پیگیری است و به گفته او بخشی از مراحل اجرایی آن انجام شده و برخی مراحل دیگر همچنان باقی مانده است.

او همچنین در نخستین جمعه ماه رمضان به کربلا و شهادت حضرت علی‌اصغر(ع)، فرزند شش‌ماهه امام حسین(ع)، پرداخت و در سخنانی به بیان روایات و مرثیه‌هایی درباره این واقعه پرداخت.

خاتمی با اشاره به جایگاه این شخصیت در روایت‌های شیعی، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و مناسبت‌های مرتبط با عاشورا تأکید کرد.