به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی پورمحمدی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مرند در سال جاری اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مهم دین اسلام است و همانگونه که نماز جایگاه ویژهای در معارف دینی دارد، این فریضه نیز از ارکان مهم اصلاح جامعه و صیانت از ارزشهای اسلامی و انسانی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر نوعی نظارت دلسوزانه و خیرخواهانه در جامعه است، افزود: مؤمن نسبت به مؤمن دیگر همچون آینه است و باید با نیت اصلاح و هدایت، خطاها و آسیبها را یادآوری کند.
امام جمعه مرند با تأکید بر اینکه تذکر و نظارت اجتماعی باید با رعایت مراتب، اخلاق و قانون انجام شود، گفت: نخستین مرحله امر به معروف و نهی از منکر تذکر زبانی و خیرخواهانه است و اگر همین مرحله اثرگذار باشد و به اصلاح رفتار منجر شود، هدف اصلی تحقق یافته است.
پورمحمدی ادامه داد: در مواردی که موضوع از سطح تذکر فراتر میرود، باید مسیرهای قانونی و ضابطهمند طی شود و هیچ اقدامی نباید خارج از چارچوب قانون، مصلحت و اخلاق انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مسائل اجتماعی تصریح کرد: بسیاری از ناهنجاریها از مسائل کوچک آغاز میشود و اگر در مراحل اولیه با نگاه حکیمانه مدیریت نشود، میتواند به آسیبهای بزرگتری در خانواده، مدرسه و محیطهای اجتماعی تبدیل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: از این رو آموزش، آگاهیبخشی و پیشگیری باید در اولویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
رفع فقر و بیکاری نیز از مصادیق معروف است
پورمحمدی با بیان اینکه مفهوم معروف تنها به چند موضوع ظاهری محدود نمیشود، گفت: هر اقدامی که به اصلاح امور مردم، حل مشکلات جامعه و تقویت ارزشهای اخلاقی و دینی کمک کند، در دایره معروف قرار میگیرد.
وی افزود: رفع فقر، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، حفظ کرامت مردم و تقویت امنیت روانی جامعه از مصادیق مهم معروف است و مسئولان باید به این ابعاد توجه جدی داشته باشند.
امام جمعه مرند نقش خانواده را در تربیت نسل آینده بسیار مهم دانست و گفت: پدران و مادران نخستین مربیان فرزندان هستند و اگر خانواده در حوزه تربیت، اخلاق و مسئولیتپذیری نقش خود را به درستی ایفا کند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی در همان ابتدا کنترل میشود.
وی همچنین بر جایگاه مهم آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: مدرسه یکی از اثرگذارترین نهادهای جامعه است و شخصیت نسل آینده در آن شکل میگیرد، بنابراین ایجاد محیطی سالم، ایمن و بانشاط برای دانشآموزان یک ضرورت جدی است.
پورمحمدی با اشاره به اهمیت شیوههای صحیح در فعالیتهای فرهنگی اظهار کرد: جوانان باید با محبت، احترام و استدلال جذب شوند و در مسائل فرهنگی نباید از روشهای تند و غیرحکیمانه استفاده کرد، زیرا هدف امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و هدایت جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت انصاف در اظهارنظرهای عمومی گفت: در فضای رسانهای و مجازی گاهی سخنانی مطرح میشود که با اخلاق و مصالح جامعه سازگار نیست و لازم است افراد در بیان مطالب، آثار اجتماعی سخنان خود را در نظر بگیرند.
امام جمعه مرند افزود: نقد منصفانه با تخریب و ناامیدسازی مردم تفاوت دارد و اگر نقدی مطرح میشود باید بر اساس واقعیت و با هدف اصلاح امور باشد.
پورمحمدی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: حجاب از مسائل مهم دینی و فرهنگی است، اما پرداختن به آن نیز باید با حکمت، منطق و برنامهریزی فرهنگی همراه باشد و نباید همه مسائل فرهنگی و اجتماعی تنها به یک موضوع محدود شود.
امر به معروف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود
در ادامه این جلسه، فرماندار ویژه شهرستان مرند نیز با تأکید بر ضرورت احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: این فریضه باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود و اجرای آن صرفاً محدود به دستورالعملهای اداری نباشد.
زاهد محمودی افزود: تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، فرهنگی، انتظامی و مردمی نقش مهمی در حفظ آرامش اجتماعی و تقویت امید در جامعه دارد.
تبیین امیدآفرین امر به معروف برای جامعه
فرمانده سپاه مرند نیز در این نشست اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر زمانی در جامعه اثرگذار خواهد بود که با روایت درست، امیدآفرین و مبتنی بر هویت و باورهای دینی برای مردم تبیین شود.
سرهنگ رشید صادقی افزود: اگر این فریضه تنها در یک موضوع خاص خلاصه شود، ممکن است حساسیتهایی در جامعه ایجاد کند، اما با نگاه جامع و فرهنگی مقبولیت بیشتری خواهد داشت.
ضرورت تبیین صحیح این فریضه در جامعه
همچنین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت احیای صحیح این فریضه الهی گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید تنها با تذکر و برخورد شناخته شود، بلکه باید جنبههای مثبت و سازنده آن برای مردم تبیین شود.
حجتالاسلام محمدحسن نستوهی افزود: معرفی و تجلیل از فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در مسیر خدمت به مردم و تقویت تولید گام برمیدارند، میتواند از مصادیق ترویج معروف در جامعه باشد.
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