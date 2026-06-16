به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم عصر سه شنبه در سومین جلسه کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر استان قم که در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد ضمن تسلیت ایام محرم الحرام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای انقلاب اسلامی بر ضرورت تداوم مقابله جدی با شبکههای تولید و توزیع مواد مخدر تأکید کرد.
وی با اشاره به احتمال کشت خشخاش در قالب گلخانه در برخی نقاط استان اظهار کرد استفاده از ظرفیت پایش هوایی و پهپادها برای شناسایی و رصد مزارع مخفی در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی استان قم افزود یگان امداد نیروی انتظامی با آمادگی کامل صد درصدی برای اجرای بازدیدهای ضربتی و یکروزه از واحدهای صنفی از جمله عطاریها در حالت آمادهباش قرار دارد و اقدامات نظارتی در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
تأکید بر ساماندهی زنجیره دارو و عطاریها
سردار میرحیدری همچنین با اشاره به اهمیت کنترل انحراف در زنجیره توزیع دارو بر ضرورت استفاده از سامانههای شفاف ثبت و توزیع دارو تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از تجربه استانهای موفق میتواند زمینهساز جلوگیری از نشت دارو و افزایش سهم مراکز قانونی و درستکار باشد.
وی افزود: اصلاح فرآیندهای نظارتی و تقویت سامانههای کنترلی نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در حوزه عرضه دارو و محصولات مرتبط خواهد داشت.
اجرای طرح پاکسازی صنفی در قم
در بخش دیگری از این جلسه سرهنگ حسن دهقان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم گزارشی از اقدامات عملیاتی ارائه کرد و اظهار داشت: در قالب طرح پاکسازی صنفی نظارتها بر عطاریها تشدید شده است.
وی گفت: در جریان این طرح از بیش از ۱۷۵ واحد صنفی بازدید به عمل آمد و ۲۸ واحد متخلف که اقدام به عرضه غیرقانونی مواد مخدر و برخی کالاهای قاچاق کرده بودند شناسایی و پلمب شدند و با متصدیان آنها برخورد قانونی صورت گرفت.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر از اجرای برنامه امحای مواد مخدر غیرقابل استحصال خبر داد و گفت این اقدام با مجوز ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام خواهد شد.
وی افزود: امحای مواد مکشوفه پیام روشنی برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ دارد و نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول در مقابله با این پدیده مخرب است.
قم- فرمانده انتظامی قم با تأکید بر برخورد قاطع با کشتهای غیرقانونی در استان گفت: مزارع مخفی خشخاش با استفاده از پایش هوایی و پهپادها رصد و شناسایی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم عصر سه شنبه در سومین جلسه کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر استان قم که در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد ضمن تسلیت ایام محرم الحرام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای انقلاب اسلامی بر ضرورت تداوم مقابله جدی با شبکههای تولید و توزیع مواد مخدر تأکید کرد.
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