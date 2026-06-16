https://mehrnews.com/x3cmf6 ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6862601 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ حماسه حضور و عزاداری بر سیدالشهدا در ایرانشهر ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) نیز عزاداری کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6862601 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنج شب ایستادگی در سرزمین خورشید ولایت صد و سه شب پایداری و دلدادگی در ایرانشهر کشف ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در جنوب سیستان و بلوچستان برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر اجتماع مردمی تجمع مردمی ایرانشهر
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