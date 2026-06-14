کشف ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در جنوب سیستان و بلوچستان 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در عملیاتی مشترک با همکاری اطلاعاتی فرماندهی انتظامی استان سمنان، مامورین عملیاتی پلیس استان سیستان و بلوچستان موفق شدند مقدار ۳۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر را در جنوب استان کشف نمایند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: مأموران پلیس جنوب استان با اشراف و همکاری اطلاعاتی پلیس استان سمنان، از محل نگهداری موادافیونی در یکی از روستاهای شهرستان ایرانشهر مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق طی عملیاتی منسجم و حین تحویل و تحول موادمخدر با غافلگیری قاچاقچیان موادمخدر موفق شدند.

وی تصریح کرد: مقدار ۳۵۰کیلوگرم تریاک، تعداد ۲قبضه اسلحه کلاشینکف، ۳تیغه خشاب و ۹۰عدد تیر جنگی کشف و ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر نمایند.

سردار جوکار در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.