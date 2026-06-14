https://mehrnews.com/x3cjT4 ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۰ کد مطلب 6859365 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۰ صد و پنج شب ایستادگی در سرزمین خورشید ولایت ایرانشهر - مردم ایرانشهر در شب صد و پنجم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6859365 کپی شد مطالب مرتبط صد و سه شب پایداری و دلدادگی در ایرانشهر امام جمعه ایرانشهر: هر تعرضی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد حماسه حضور مردم «سرزمین خورشید ولایت» به شب صد و دوم رسید برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی ایرانشهر
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