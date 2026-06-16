فرمانده انتظامی گیلان: تا شهادت حافظ ارزش‌ های اسلامی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسنپور شامگاه سهشنبه در قرارگاه رسانهای شهید نائینی در رشت، با اشاره به شهادت یکی از همکاران انتظامی در درگیری با قاچاقچیان، اظهار کرد: مردم عزیز ما ثابت کردند که ادامهدهندگان راه شهدای عزیز هستند؛ شهدایی که برای امنیت و آسایش مردم جانفشانی میکنند.
وی با بیان اینکه امشب در میدان شهدای ذهاب رشت، میزبان مردم ولایتمدار و انقلابی بودیم که در صد و هشتمین روز از این ایام، با حضور پرشور خود در مراسم وداع با شهید عرفان شکوری، حماسهای دیگر آفریدند، افزود: این حضور چشمگیر، پیام روشنی از عشق و ارادت مردم به ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی بود.
فرمانده انتظامی گیلان با تسلیت به خانواده شهید عرفان شکوری، تصریح کرد: شهید شکوری از افسران شایسته و دلسوز بود که مادرش نیز خود خواهر شهید است و چنین خانواده ارزشمندی، فرزندی تربیت کرده که برای تامین امنیت و آسایش مردم، جان عزیز خود را فدا کرد.
سردار حسنپور با اشاره به باور قلبی خود نسبت به شهدا، گفت: اعتقاد ما بر این است که شهدا زنده هستند و در پیشگاه خداوند روزی میخورند؛ ما به همه خانوادههای شهدا عرض تسلیت و تبریک داریم و انشالله که بتوانیم ادامهدهندگان واقعی راه آنان باشیم.
وی با تأکید بر عزم راسخ مجموعه انتظامی استان، خاطرنشان کرد: پیام ما به همه مردم عزیز این است که تا شهادت، حافظ ارزشهای اسلامی و نظام هستیم و برای مردمی که عاشقانه در صحنه حضور دارند، جانفشانی میکنیم.
فرمانده انتظامی گیلان در پایان ضمن تقدیر از اصحاب رسانه، اظهار کرد: از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای که برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میادین مختلف حضور دارند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدواریم که بتوانیم ادامهدهندگان واقعی راه شهدا باشیم.
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