به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت سه تن از سربازان سپاه قرارگاه نجف در درگیری مسلحانه با گروهک داعش، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با صدور پیامی شهادت آن دلاورمردان را تسلیت گفت که متن پیام به این شرح است:

️بسم رب الشهدا و الصدیقین

شهادت، عزت و حیات ابدی است.

️ مردمان دیار کرمانشاه دوشادوش دیگر آحاد ملت شریف ایران، در سالهای حماسه و خون، بارها و بارها در دفاع از کیان میهن اسلامی جانفشانی نموده و ثابت کرده اند مرزدارانی سربلند و حصاری پولادین برای ایران عزیز بوده، هستند و خواهند بود.

️هم‌اکنون که هم و غم ملت عزیز ایران و به ویژه مردم شریف و مسوولین استان کرمانشاه، همدردی، رسیدگی و تلاش در ساماندهی مردم در مناطق زلزله زده است، برخی پس مانده های کوردل گروهک‌های تکفیری و تروریستی به خیال خام خود پنداشته اند که ممکن است فرزندان غیور ملت، غفلتی از دفاع کیان کشور داشته باشند، که زهی خیال باطل! چرا که چشمان همیشه بیدار سربازان گمنام امام زمان، و قلوب همیشه هوشیار نیروهای نظامی و انتظامی کشور با همکاری ملت آگاه، هرگونه دسیسه و ‌خدعه ای که در پی مختل نمودن امنیت و آسایش ملت سربلند ایران باشد نقش برآب می‌کنند.

️اینجانب شهادت قهرمانانه سه تن از مدافعان حریم امنیت و آسایش کشور را به مقام معظم رهبری و مردم شهید پرور کرمانشاه و به ویژه خانواده های آن عزیزان سفرکرده تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن شهیدان والامقام، همنشینی با حضرت سیدالشهداء و برای بازماندگان، صبر جزیل مسالت دارم.