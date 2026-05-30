۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۲

خون پاک شهدا پشتوانه عزت و اقتدار نظام اسلامی است

مشهد- فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: خون پاک شهدا، پشتوانه عزت و اقتدار نظام اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار در برابر دشمنان ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا رامیار شامگاه شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید عیسی عباسی در محله سیدی مشهد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت، اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدای عزیز را گرامی می‌داریم و به روح پاک بیش از ۱۴ هزار شهید مدافع امنیت در سراسر کشور سلام و درود می‌فرستیم.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به شهادت شهید عیسی عباسی افزود: این جوان عزیز از دیار مشهد مقدس، شهر خورشید، به خیل عظیم شهدا پیوست؛ شهیدی که در دفاع از امنیت کشور، نظام و مردم، جان خود را فدا کرد تا ملت ایران با عزت و استواری به مسیر خود ادامه دهد.

وی گفت: این مصیبت را به مادر داغدیده، پدر بزرگوار، همسر و فرزند خردسال شهید عباسی تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال این شهید را بر سر سفره رحمت خود و در کنار رسول‌الله(ص) میهمان کند.

رامیار با بیان اینکه نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، آسایش خود را فدای آرامش مردم می‌کنند، تصریح کرد: پیام روشن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این است که «ما آسایش خود را فدای آرامش شما خواهیم کرد» و امروز شهید عیسی عباسی با نثار جان خود این حقیقت را به اثبات رساند.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران، سرمایه‌های بزرگ این نظام هستند و همه ما وظیفه داریم پیرو مرام، سیره و سبک زندگی شهدا باشیم. خون پاک شهدا، پشتوانه عزت و اقتدار نظام اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ ایثار و شهادت، در برابر دشمنان ایستاده است.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم گفت: حضور مردم در صحنه، نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب، شهدا و امنیت کشور است و این همراهی، پیام روشنی به دشمنان نظام و امنیت می‌دهد.

رامیار با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی افزود: ما با همه وجود پای نظام، انقلاب و آرمان‌های شهدا ایستاده‌ایم و مطمئن هستیم وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق تحقق خواهد یافت.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه والای شهادت، برای خانواده شهید عباسی آرزوی صبر و اجر کرد و گفت: همه ما خود را فرزندان این خانواده می‌دانیم و آماده‌ایم تا آخرین قطره خون از آرمان‌های این شهید و همه شهدای عزیز دفاع کنیم.

