به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا رامیار شامگاه شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید عیسی عباسی در محله سیدی مشهد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت، اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدای عزیز را گرامی می‌داریم و به روح پاک بیش از ۱۴ هزار شهید مدافع امنیت در سراسر کشور سلام و درود می‌فرستیم.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به شهادت شهید عیسی عباسی افزود: این جوان عزیز از دیار مشهد مقدس، شهر خورشید، به خیل عظیم شهدا پیوست؛ شهیدی که در دفاع از امنیت کشور، نظام و مردم، جان خود را فدا کرد تا ملت ایران با عزت و استواری به مسیر خود ادامه دهد.

وی گفت: این مصیبت را به مادر داغدیده، پدر بزرگوار، همسر و فرزند خردسال شهید عباسی تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال این شهید را بر سر سفره رحمت خود و در کنار رسول‌الله(ص) میهمان کند.

رامیار با بیان اینکه نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، آسایش خود را فدای آرامش مردم می‌کنند، تصریح کرد: پیام روشن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این است که «ما آسایش خود را فدای آرامش شما خواهیم کرد» و امروز شهید عیسی عباسی با نثار جان خود این حقیقت را به اثبات رساند.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران، سرمایه‌های بزرگ این نظام هستند و همه ما وظیفه داریم پیرو مرام، سیره و سبک زندگی شهدا باشیم. خون پاک شهدا، پشتوانه عزت و اقتدار نظام اسلامی است و ملت ایران با تکیه بر همین فرهنگ ایثار و شهادت، در برابر دشمنان ایستاده است.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم گفت: حضور مردم در صحنه، نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب، شهدا و امنیت کشور است و این همراهی، پیام روشنی به دشمنان نظام و امنیت می‌دهد.

رامیار با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی افزود: ما با همه وجود پای نظام، انقلاب و آرمان‌های شهدا ایستاده‌ایم و مطمئن هستیم وعده الهی و پیروزی نهایی جبهه حق تحقق خواهد یافت.

فرمانده عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه والای شهادت، برای خانواده شهید عباسی آرزوی صبر و اجر کرد و گفت: همه ما خود را فرزندان این خانواده می‌دانیم و آماده‌ایم تا آخرین قطره خون از آرمان‌های این شهید و همه شهدای عزیز دفاع کنیم.