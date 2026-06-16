برنامه آئینی«حسینیه معلی» در جوار بارگاه منور رضوی 

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «حسینیه معلی» که در فصلهای گذشته توانسته است جایگاه ویژهای در میان برنامههای معارفی تلویزیون پیدا کند، امسال در فصل جدید خود تغییر لوکیشن داده و ضبط این برنامه در دارالقران الکریم بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع) انجام شده است.
این تغییر رویکرد با هدف انتقال هرچه بیشتر فضای معنوی عزاداری از مشهد مقدس به خانههای عزاداران حسینی صورت گرفته است.
در فصل پیش رو، جمعی از ذاکران و وعاظ برجسته کشور شامل سیدمجید بنیفاطمه، مهدی رسولی، سیدرضا نریمانی، حجتالاسلام سیدحسین آقامیری و امیر برومند، میزبان مجالس مرثیهخوانی و بیان معارف حسینی خواهند بود.
همچنین اجرای این برنامه همانند فصلهای گذشته بر عهده نجمالدین شریعتی، مجری شناختهشده برنامههای مذهبی است.
زمانبندی پخش از شبکههای سیما
پخش فصل جدید «حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵، هم زمان با شب نخست ماه محرم آغاز شده است.
برنامه «حسینیه معلی» هر شب ساعت ۱۷:۰۰ بر روی آنتن شبکه سوم سیما میرود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۲:۰۰ از شبکه ۳ پخش میشود.
هم چنین تکرار این برنامه هرشب ساعت ۲۰:۰۰ و ساعت ۲۴:۰۰ بامداد از شبکه قرآن و معارف سیما نیز پخش خواهد شد.
برنامه «حسینیه معلی» که در قالب ۱۱ قسمت ویژه برای ایام سوگواری از شب اول تا شام غریبان تهیه شده است، علاوه بر مرثیهخوانی، نگاهی به رویدادهای روز جامعه و دعوت از مهمانان ویژه خواهد داشت تا ضمن ادای دین به فرهنگ عاشورایی، به تبیین ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) بپردازد.
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