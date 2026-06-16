علم الهدی: محور ریزش و رویش در عاشورا و انقلاب، ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی شامگاه سه شنبه در دومین شب ماه محرمالحرام و در اجتماع خیابانی مردم عزادار و انقلابی در میدان ولیعصر(عج)، اظهار کرد: از برادران و خواهران عزیز بهخاطر این حماسه صد و چند شبهای که در خط مقاومت، در مسیر انقلاب و در راستای ترویج و توسعه اسلام رقم زدهاید و همچنان با همتی والا و حماسهای مثالزدنی این حرکت ارزشمند را ادامه میدهید، صمیمانه تشکر میکنم.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: نکتهای که برای شما باید قابل توجه باشد این است که مجموعه این حرکتها و فعالیتهایی که شما عزیزان انجام میدهید، اگر منسوب به دین و وابسته به اهلبیت(علیهمالسلام) باشد، از ارزش والایی برخوردار است؛ اما اگر صرفاً یک حرکت سیاسی محض یا یک مقاومت ملی خالص باشد و هیچ اتصالی به دین، قرآن و اهلبیت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) نداشته باشد، حتی از نظر خود شما نیز چندان ارزشمند نخواهد بود.
وی ادامه داد: ماه محرم فرا رسیده و الگوی همه انقلابها و حرکتها در مسیر گسترش دین و اسلام آشکار شده است. اگر به این نتیجه برسیم که حماسه، مقاومت و حرکت انقلابی ما در راستای قیام سیدالشهدا(علیهالسلام) و تداوم کربلاست، این حرکت برای ما ارزشمند خواهد بود؛ اما اگر میان مقاومت و حرکت خود با جریان کربلا و عاشورا نسبتی احساس نکنیم، طبیعی است که عملکرد ما حتی از نگاه خودمان نیز محل سؤال قرار گیرد که برای چه آمدیم، برای چه حرکت کردیم و برای چه قیام کردیم.
علم الهدی تصریح کرد: آنچه از نگاه ما به این عمل ارزش میدهد، ارتباط این برنامه، این حرکت و این مقاومت با قیام سیدالشهدا(علیهالسلام) و عاشورای امام حسین(علیهالسلام) است. از اینرو، بهترین بحثی که میتوانیم با یکدیگر داشته باشیم، تحلیل کربلا بهعنوان آیینهای است که راهبرد امروز ما را در شرایط کنونی کشور و زندگی اجتماعی به نمایش میگذارد.
ریزشها و رویشها؛ نقطه اتصال حرکت امروز با کربلا
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از جمله مسائلی که امروز ما را به کربلا پیوند میدهد و تا اندازهای حرکت کنونی ما را با آن مناسبت میبخشد، مسئله «ریزشها و رویشها» در جریان عاشوراست. کربلا هم عامل ریزش بود و هم عامل رویش. اگر بتوانیم به این تحلیل برسیم که انقلاب و تحولات انقلابی ما نیز دارای ریزشها و رویشهایی از جنس ریزشها و رویشهای کربلا و عاشوراست، در این صورت میتوانیم ادعا کنیم که حرکت ما در ادامه کربلاست و قیام ما جریانی عملی در جهت تحقق اهداف عاشورای سیدالشهدا(علیهالسلام) به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّیٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِینَ»، اظهار داشت: ذات مقدس پروردگار در این آیه راهبردی را به ما ارائه میدهد تا بتوانیم ریزشها و رویشها را تشخیص دهیم. خداوند میفرماید: «ما شما را میآزماییم تا مجاهدان و صابران از میان شما شناخته شوند.»
علم الهدی افزود: حوادثی که در زندگی انسان رخ میدهد، جنگهایی که پدید میآید و تحولات و گرفتاریهای گوناگونی که در مسیر زندگی ظاهر میشود، همگی برای آن است که مشخص شود چه کسانی اهل جهاد و چه کسانی اهل مقاومت هستند. بنابراین، ملاک اصلی در ریزش و رویش، جهاد و مقاومت است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: کسانی که در عرصه جهاد و مقاومت وارد میشوند، رویشهای حقیقی هستند؛ اما افرادی که از میدان جهاد و مقاومت کنار میکشند و بهدنبال زندگی راحت، مرفه، آزاد و آسوده برای خود میگردند، به تصریح قرآن کریم، دچار ریزش شدهاند و از جایگاهی که باید در آن قرار داشته باشند، فاصله گرفتهاند.
وی گفت: در بحث ریزشها، سه مسئله مطرح است؛ نخست معیار ریزش، دوم انواع ریزش و سوم محور ریزش. اینکه چرا انسانها در مسیر دین، در مسیر فداکاری برای خدا، در عرصه مجاهدت در راه اسلام دچار ریزش میشوند، عقب میروند و گاه بهطور کامل جریان و موقعیت خود را از دست میدهند، مسئلهای قابل تأمل است.
علم الهدی در ادامه سخنان خود افزود: در مقام تبیین این ریزشها، ملاک آن در آیه قرآن مشخص شده است و آن، جهاد و مقاومت است. اگر مردمی در عرصه جهاد باقی بمانند، رویش محسوب میشوند و اگر از عرصه جهاد و مقاومت خارج شوند، ریزشی هستند. بر اساس آیهای که در سوره مبارکه محمد(صلیاللهعلیهوآله) آمده، معیار اصلی، جهاد و مقاومت است. کسانی که هر جا پای جهاد به میان میآید، در میدان حاضر میشوند و در همه عرصهها، مواضع و صحنههای مقاومت با استقامت کامل، اعم از زن و مرد، حضور دارند، رویشهای حقیقیاند.
نظر شما