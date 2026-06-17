خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محرم از راه رسیده است.... فصلی که دل‌ها بی‌قرارتر از همیشه، در هوای کربلا نفس می‌کشند و شهرها رنگ و بوی عزا به خود می‌گیرند. پرچم‌های سیاه یکی‌یکی بر سردر هیئت‌ها می‌نشینند و جوانان، با شور و اخلاص، در تکاپوی برپایی خیمه‌های عزای سیدالشهدا(ع) هستند. هرکس به اندازه توان خود می‌کوشد تا سهمی در این مسیر نورانی داشته باشد.

در همین فضای معنوی و حماسی، هیئت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در حال آماده‌سازی برنامه‌های دهه اول محرم هستند و حال و هوای شهر، رنگی از انتظار و حرکت گرفته است.

برای بررسی جزئیات برنامه‌های امسال و رویکرد هیئت‌ها در ماه محرم، به سراغ حجت‌الاسلام سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی رفته‌ایم که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

محرم امسال قرار است با یک رویکرد متفاوت برگزار شود. از اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بفرمایید، هیئت‌های امسال به چه شکل و شیوه‌ای این ایام سوگواری را برگزار خواهند کرد؟

همان‌گونه که مستحضرید، در مقطع زمانی خاصی قرار داریم. مردمی که در مسیر قیام سیدالشهدا(ع) ایستادگی کردند، امروز نیز پای ولایت ایستاده‌اند و با وجود همه تحریم‌ها، کمبودها و فشارهای نظام سلطه، میدان‌دار هستند.

امام راحل فرمودند «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» و اگر امروز در برابر جنایتکاران عالم ایستاده‌ایم، ریشه آن در همین فرهنگ عاشورایی است.

آنچه در محرم امسال بیش از هر چیز برجسته خواهد بود، مسئله محتوا و روایت فتح است؛ همان مفهومی که برگرفته از آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» است.

مردم ایران با ایستادگی خود در جهان تأثیرگذار شده‌اند و امروز پرچم جمهوری اسلامی و آرمان مبارزه با استکبار در دنیا شناخته شده است. هیئت‌های مذهبی، مداحان و مبلغین در محرم امسال به این موضوعات خواهند پرداخت.

جمهوری اسلامی ایران و این پرچم سه‌رنگ با آرم الله، امروز در دل بسیاری از ملت‌ها جای دارد. حتی در کشورهایی که با ما مسئله دارند. این‌ها مسائلی است که ان‌شاءالله در محرم امسال توسط هیئات مذهبی، مداحان و مبلغین به آن پرداخته خواهد شد.

آیا امسال عزاداری سنتی خواهیم داشت؟ و در ادامه شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه هم شرکت خواهند کرد یا نه؟ توضیح می‌فرمایید؟

ایران اسلامی حرم است و مردم پاسبان این حرم هستند. مردم ذیل پرچم اباعبدالله الحسین(ع) به ترویج ارزش‌های الهی می‌پردازند. ذیل این پرچم چه در لبنان، چه در یمن، چه در غزه با ظلم مبارزه می‌شود.

این مردم از مظلومیت انسان دفاع می‌کنند. موضوع خونخواهی رهبران شهید و جان‌فدایی برای ایران عزیز نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. امروز در کنار پرچم عزای سیدالشهدا(ع)، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز زینت‌بخش مجالس عزاست.

در خراسان جنوبی علاوه بر یک‌هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی و هزاران جلسه روضه خانگی که از ابتدای محرم تا پایان صفر ادامه دارد، ۱۰۱ میدان حماسه که در طول روزهای گذشته محل اجتماعات مردمی بود، به حسینیه‌های تبیین و حماسه تبدیل شده‌اند و بسیاری از هیئت‌ها زمان برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که مردم بتوانند در این اجتماعات نیز حضور داشته باشند.

همچنین در این میادین، هر شب تعدادی از هیئت‌های مذهبی مسئولیت برنامه‌ها را بر عهده می‌گیرند و با مداحی، سخنرانی و اجرای آیین‌های سنتی عزاداری، میدان‌داری می‌کنند. در واقع امسال میدان به هیئت اضافه شده و ظرفیت عزاداری و حماسه دوچندان شده است.

در مورد مجوزها و تعداد موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی هم توضیح می‌فرمایید؟

امسال موکب‌ها قطعاً میدان‌داری خواهند کرد. یعنی چه در حاشیه تجمعات مردمی و چه در مسیر حرکت دسته‌جات و هیئت‌های عزاداری و مذهبی حضور فعال خواهند داشت.

خواهش ما این است که همه بزرگوارانی که در سطح استان پیگیر برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی هستند، مخصوصاً کسانی که قصد خدمت دارند، حتماً به خاطر رعایت نظم، مسائل امنیتی و همچنین مباحث بهداشتی و سلامت مردم، با مجموعه‌های مرتبط هماهنگی لازم را داشته باشند.

در بحث برپایی ایستگاه صلواتی و موکب، حتماً باید مجوز از نهادهای ذی‌ربط از جمله با مجموعه راهور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط حوزه بهداشت دریافت شود. سلامت هموطنان عزیز ما بسیار مهم است و باید این موضوع به‌صورت دقیق رعایت شود.

موکب‌هایی که در سال‌های گذشته فعال بوده‌اند نیز امسال حضور دارند و حتی شاهد این هستیم که موکب‌های خانوادگی هم شکل گرفته و برخی خانواده‌ها درخواست دارند در محله یا حتی در کوچه خودشان موکب برپا کنند.

در کنار این‌ها، ظرفیت مواکب در میادین و مسیرها هم مثل سال‌های گذشته فعال است و به‌صورت گسترده در خدمت عزاداران خواهد بود.

آیا برای تأمین اقلام مورد نیاز هیئت‌های مذهبی از برنج گرفته تا روغن، گوشت و سایر اقلام، برنامه‌ریزی شده و دچار مشکل نخواهند شد؟

سهمیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها اختصاص داده می‌شود و معرفی هیئت‌ها از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئت‌های مذهبی انجام می‌شود تا اقلام مورد نیاز را از عاملان فروش دریافت کنند.

البته باید توجه داشت که اختلاف قیمت این اقلام با بازار آزاد چندان زیاد نیست و سهمیه‌های اختصاص یافته نیز محدود است و پاسخگوی همه نیاز هیئت‌ها نخواهد بود. به همین دلیل بسیاری از هیئت‌ها از قبل برای تأمین نیازهای خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

امسال به لحاظ محتوایی چه تفاوتی در برنامه‌های محرم نسبت به سال گذشته وجود دارد؟

در مجموع حدود یک‌هزار و ۵۵۰ مبلغ و مبلغه در این ایام در استان حضور خواهند داشت. محتوای تبلیغی با عنوان «سکوی پرواز» در اختیار آنان قرار گرفته است که روایتی الهی از برکات نبرد با شیاطین عالم و امت مبعوث‌شده است و شامل متن، محتوای رسانه‌ای و پادکست‌های تبیینی می‌شود.

دو آیه محوری نیز در برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست آیه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» که محور روایت فتح خواهد بود و دیگری آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ» که ناظر بر شرایط کنونی و نگاه به این مقطع به‌عنوان سکوی پرواز ملت برای زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی عصر(عج) است.

به فضل الهی فصل تازه‌ای از قدرت و اقتدار ایران اسلامی رقم خورده است. از فعالان فضای مجازی، نوجوانان هیئتی و همه اثرگذاران فرهنگی درخواست می‌کنم در چارچوب این محتوا و شعار محوری، به تولید آثار رسانه‌ای بپردازند.