فعالیت هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی در خراسان جنوبی طی محرم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ماه محرم در خراسان جنوبی همواره از جلوه‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و مردم این استان از شهرها تا دورترین روستاها با برپایی مراسم عزاداری، روضه‌های خانگی، هیئت‌های مذهبی و آیین‌های سنتی ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) ابراز می‌کنند.

محرم امسال نیز با برنامه‌ریزی گسترده فرهنگی و تبلیغی همراه شده و هیئت‌های مذهبی استان با محوریت شعار «در خیمه حسینی خونخواه و جان‌فدائیم» و با تأکید بر مفاهیم مقاومت، امید و جهاد تبیین به استقبال این ماه رفته‌اند.

فعالیت هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی در سراسر استان

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی در استان فعالیت دارند که تمامی این هیئت‌ها در ایام محرم به صورت کامل و با حداکثر ظرفیت به اجرای برنامه‌های عزاداری می‌پردازند.

این هیئت‌ها در شهرها و روستاهای مختلف استان با برگزاری مجالس روضه، سخنرانی، مداحی، دسته‌روی و برنامه‌های فرهنگی، نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به نسل جوان ایفا می‌کنند.

محرم با محوریت مقاومت و امید

دبیر عملیات‌های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر با اشاره به رویکرد محتوایی برنامه‌های محرم امسال اظهار کرد: تمامی برنامه‌ها بر اساس آیه شریفه «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» طراحی شده است.

حجت‌الاسلام حسن صفری افزود: این آیه شریفه بر امید، استقامت و برتری جبهه مؤمنان تأکید دارد و مبنای تولید محتوا و جهت‌دهی به سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و مراسم هیئت‌های مذهبی سراسر استان قرار گرفته است.

وی انسجام‌بخشی به هیئت‌های مذهبی، فعال‌سازی ظرفیت بانوان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی نوجوانان و جوانان را از مهم‌ترین رویکردهای محرم امسال عنوان کرد.

اعزام هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های محرم امسال در خراسان جنوبی، اعزام گسترده مبلغان دینی به نقاط مختلف استان است.

در این راستا هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق شهری و روستایی اعزام شده‌اند تا ضمن تبیین معارف عاشورایی، پاسخگویی به مسائل دینی و فرهنگی و اجرای برنامه‌های تبلیغی، در کنار هیئت‌های مذهبی حضور داشته باشند.

این مبلغان در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و مراکز فرهنگی استان فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا و جهاد تبیین دارند.

فعالیت ۱۸۰ موکب همدلی و پذیرایی

همزمان با دهه نخست محرم، ۱۸۰ موکب همدلی و پذیرایی نیز در سطح استان فعالیت دارند.

این مواکب با محوریت طرح «زندگی با آیه‌ها» و جهاد تبیین علاوه بر ارائه خدمات پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و قرآنی متنوعی را برای عزاداران حسینی اجرا می‌کنند.

برگزاری اجتماعات مردمی شب‌های ایستادگی و مقاومت در بیش از ۱۱۰ نقطه شهری و روستایی، مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی، گردهمایی هیئت‌های مذهبی شهرستان‌ها، روضه‌های خانگی و برنامه‌های ویژه نوجوانان از دیگر برنامه‌های محرم امسال در خراسان جنوبی است.

۵۴ هیئت مذهبی ویژه بانوان پای کار محرم

بانوان خراسان جنوبی نیز همچون سال‌های گذشته حضوری گسترده و اثرگذار در برنامه‌های محرم دارند.

بر اساس آمار ارائه شده، ۵۴ هیئت مذهبی ویژه خواهران در سطح استان فعالیت دارند و در دهه نخست محرم برنامه‌های مختلف فرهنگی، معرفتی و مذهبی را برگزار می‌کنند.

برگزاری محافل قرآنی، جلسات تفسیر و معرفت‌افزایی، روضه‌های خانگی، برنامه‌های ویژه مادران و کودکان و مشارکت در فعالیت‌های جهاد تبیین از جمله برنامه‌های این هیئت‌ها است.

همچنین مراسم «سه‌شنبه‌های مهدوی» ویژه بانوان در بیرجند با قرائت سوره فتح، زیارت آل یاسین، مناجات‌خوانی و سخنرانی برگزار می‌شود که از برنامه‌های فرهنگی شاخص ویژه خواهران در ایام محرم به شمار می‌رود.

از هیئت کهف‌الشهدا تا عزاداری فردوسی‌ها در حرم رضوی؛ محرم امسال کجا برویم؟

در میان صدها مجلس عزاداری برپا شده در خراسان جنوبی، برخی هیئت‌ها و مساجد به دلیل سابقه، گستردگی برنامه‌ها و استقبال مردمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

مسجد خاتم‌النبیین(ص) بیرجند

- آدرس: مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد خاتم‌النبیین(ص)

- زمان: دهه اول محرم

- سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین چهکندی

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

هیئت کهف‌الشهدا بیرجند

- آدرس: نبش مدرس ۳۲، معراج شهدای استان

- ساعت شروع: ۲۰

- سخنران: حجت‌الاسلام دکتر الهی‌راد

- مداحان: مهدی اکبرزاده، مهدی سبزه‌کار، حمزه یعقوب‌پور، سید ابوالفضل حسینی و سید احسان حسینی فخر

هیئت مصباح‌الهدی بیرجند

- آدرس: کارگر جنوبی ۶، طبقه سوم حسینیه حضرت صدیقه طاهره(س)

- ساعت شروع: ۲۱

- سخنران: حجت‌الاسلام کشوری

- مداحان: محمد رضازاده، صادق خواجوی، رسول برات‌زاده، عباس فروزان‌نیا، ابوالفضل ایزدی‌مقدم و امیرعلی نخعی‌پور

مسجد حضرت ولیعصر(عج) بیرجند

- آدرس: خیابان معلم، بالاتر از میدان مادر

- ساعت شروع: ۱۹

- سخنرانان: حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی و حجت‌الاسلام کمالی

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

مسجدالحسین(ع) جوادیه بیرجند

- زمان: بعد از نماز مغرب و عشا

- سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین دهقان

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

مسجد جامع علوی (حائری) بیرجند

- زمان: بعد از نماز مغرب و عشا

- سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین اسدی

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

مسجد النبی(ص) پایین‌شهر بیرجند

- زمان: بعد از نماز مغرب و عشا

- سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

مسجد محمد رسول‌الله(ص) بیرجند

- آدرس: بلوار آیت‌الله غفاری، خیابان جرجانی

- ساعت شروع: ۱۹:۳۰

- برگزارکننده: هیئت عزاداران محمد رسول‌الله(ص)

مسجد حضرت رقیه(س) بیرجند

- آدرس: بلوار امامیه

- زمان: بعد از نماز مغرب و عشا

- سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری

- مداحان: کربلایی علیرضا کیانی و سید مهدی اسلامی

مسجد امام حسین(ع) خیابان پاسداران

- ساعت: ۵:۳۰ صبح

- برنامه: روضه و قرائت زیارت عاشورا

- سخنران: حجت‌الاسلام دکتر منصور اسدی

- مداح: ذاکران اهل بیت(ع)

هیئت‌های مذهبی شهرستان فردوس در حرم مطهر رضوی

- مکان: صحن قدس حرم مطهر رضوی

- زمان: شب چهارم محرم، ساعت ۲۱:۴۵

- برگزارکننده: هیئت‌های مذهبی شهرستان فردوس

- برنامه: عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

محرم در خراسان جنوبی تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت همبستگی اجتماعی است. حضور هزار و ۳۵۰ هیئت مذهبی، فعالیت ۵۴ هیئت ویژه بانوان، اعزام هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه و برپایی ۱۸۰ موکب مردمی نشان می‌دهد که خراسان جنوبی امسال نیز یکی از استان‌های پیشتاز کشور در برگزاری آیین‌های محرم و ترویج فرهنگ عاشورایی خواهد بود.