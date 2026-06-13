ویژه برنامه های ماه محرم تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر ظهر شنبه در نشست خبری اعلام ویژه برنامه های تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ماه محرم اظهار کرد: امیدواریم همه زحمتهایی که در مسیر نوکری اهلبیت(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام میشود، مورد رضایت حضرت زهرا(س) قرار گیرد.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به خط محتوایی محرم امسال افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، در نخستین پیام تسلیتی که برای مردم عزیز ایران از طرف رهبر شهید انقلاب ارسال شد، آیهای مورد استفاده قرار گرفت که همان آیه، خط محتوایی محرم ۱۴۰۵ قرار گرفت؛ آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» ( ۱۳۹/ آل عمران)
وی ادامه داد: این آیه بسیار الهامبخش بود؛ در شرایطی که برخی تصور میکردند وقتی ابرقدرتهای جهان علیه ایران جنگ را آغاز کردهاند، ادامه مسیر چه خواهد شد، این آیه یادآور وعده الهی است که نباید نگرانی و اندوه به خود راه داد، زیرا دست برتر با مؤمنان است؛ البته با قید «إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»، یعنی اگر ایمان به وعدههای الهی وجود داشته باشد و انسان در مسیر یاری دین خدا بایستد، خداوند او را یاری خواهد کرد.
همتیفر در تشریح برنامههای تبلیغی محرم امسال گفت: هر ساله برای آغاز ماه محرم، همایشی با حضور مبلغان سراسر استان برگزار میشود. این همایشها بهصورت شهرستانی برگزار شده و هر شهرستان با فراخوان مبلغان، افرادی را که قرار است در ایام محرم به تبلیغ بپردازند گرد هم میآورد تا نکات لازم و محتوای مشترک به آنان ارائه شود.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: امسال نیز در همین راستا، ۲۴ همایش «طلایهداران» در ۲۴ شهرستان بزرگ استان برگزار شد و بیش از ۲ هزار نفر از مبلغان و مبلغات در این همایشها حضور یافتند. در این برنامهها خط محتوایی محرم امسال برای مبلغان تبیین و ارائه شد.
وی با اشاره به تولید و توزیع کتاب محتوایی ویژه محرم گفت: امسال کتابی با عنوان «سکوی پرواز» بهعنوان محتوای محوری و مکمل در اختیار مبلغان قرار گرفته است. تاکنون ۱۷۰۰ جلد از این کتاب میان مبلغان و مبلغاتی که به مساجد، هیئتها، حسینیهها و کانونهای جمعیتی اعزام میشوند، توزیع شده است.
همتیفر درباره محتوای کتاب «سکوی پرواز» توضیح داد: این کتاب دو آیه محوری دارد که یکی از آنها آیه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» است و آیه دیگر نیز «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» است.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه کتاب «سکوی پرواز» دارای ۱۲ آیه محوری «زندگی با آیهها» است، عنوان کرد: اگرچه معمولاً از دهه محرم یاد میشود، اما محتوای محرم تا شب شهادت، ۱۲ شب را دربرمیگیرد و برای هر شب، یک آیه و یک محتوای مشخص در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در انتهای هر بخش از کتاب، کد QR قرار دارد که مبلغان از طریق آن میتوانند به محتوای تکمیلی دسترسی پیدا کنند. این محتوا شامل پادکست تبیینی، متن تفسیری منبری، سوژههای سخن و همچنین تولیدات رسانهای و گرافیکی است.
همتیفر تصریح کرد: بستر اصلی این محتوا در فضای مجازی قرار دارد و کتاب در واقع کلیدی برای ورود به آن محتواست. این محتوا در کانالهای تخصصی نیز ارائه میشود تا مبلغان و سخنرانان بتوانند متناسب با نیاز خود از آن استفاده کنند.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری کتاب «سکوی پرواز» گفت: ما اکنون در شرایط جنگ قرار داریم. حضرت امام(ره) فرمودند ما جنگطلب نیستیم و دنبال جنگ هم نیستیم، اما اگر جنگی بر ما تحمیل شود، به سوی جبههها پرواز خواهیم کرد. امروز نیز اگر جنگی تحمیل شود، مردم در دفاع از دین، اسلام، خاک و وطن خود با همین روحیه حضور خواهند یافت.
وی همچنین از برگزاری همایش ویژه مسئولان هیئتهای مذهبی پیش از آغاز محرم خبر داد و گفت: هر سال قبل از شروع محرم، همایشی ویژه مسئولان هیئتهای مذهبی با عنوان «پرچمداران حسینی» برگزار میشود که در آن موضوعات مربوط به هیئتها و برنامههای محرم مطرح و پیگیری میشود.
همتیفر در ادامه با اشاره به فعالیتهای کانون مداحان خراسان رضوی اظهار کرد: کانون مداحان جلسات روزانهای با شورای شبکه هدایت و اساتیدی که در مدیریت تجمعها نقش داشتند برگزار کرده است. یکی از مأموریتهایی که به کانون مداحان سپرده شد، تولید شعر متناسب با اتفاقات روز بود.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر، کانون مداحان خراسان رضوی بیشترین تولید شعر، نوحه و مداحی متناسب با این ایام را در سطح کشور داشته و با توجه به رخدادهای روز، شعر و نوحه تولید میکند.
وی با اشاره به برنامه «تکیه نوکری» گفت: یکی از بسترهای شناختهشده در این زمینه «تکیه نوکری» است که در آن مباحث و اشعار مرتبط تولید میشود. امروز در تجمعهای شبانه نیز مداحیهای بهروز و متناسب با رخدادهای روز اجرا میشود و تولید شعر متناسب با شرایط روز بهعنوان یکی از مأموریتهای جدی دنبال شده است.
همتیفر همچنین به استفاده از شیوههای نوین تبلیغی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بحث هنر و بهویژه پردهخوانی است. این قالب با استقبال خوبی روبهرو شده و در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب نیز پرده تولید شده و مبلغات و مبلغان آموزش دیدهاند.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: این آموزشها و اجراها در مدارس، ادارات، هیئتها و حتی ایستگاههای صلواتی مورد استفاده قرار گرفته و تجربه خوبی در حوزه تبلیغ نوین رقم زده است.
وی با اشاره به نقش نهادهای مختلف در تولید محتوای دینی و رسانهای گفت: بخشی از فعالیتهای تبلیغی در فضای مجازی با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی انجام میشود و بخشهایی نیز با همراهی نهادهای دیگر از جمله صداوسیما و ارشاد دنبال میشود. در کنار این موارد، تولیدات فرهنگی و هنری متنوعی نیز برای انتقال پیامهای دینی و انقلابی در دستور کار قرار گرفته است.
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