به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی یکشنبه شب در کمیته نیروهای مسلح طرح « زندگی با آیه ها» اظهارکرد: طرح زندگی با آیه‌ها بعد از ماه رمضان نیز ادامه پیدا کرد و با توجه به شرایط جنگ پنج آیه مرتبط مد نظر قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این ۵ آیه شامل آیات «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»، «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»، «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»، «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ» و «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» است.

سالاری مکی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ذیل طرح زندگی با آیه ها جشنواره رحیق را نیز داریم، افزود: جشنواره رحیق در رشته های قرائت، حفظ ، تدبر مفاهیم ، خلاقیت هنری و کنش‌ و روایتگری قرآنی برگزار می شود.

وی ادامه داد: تلاش بر این است که آیات برگزیده طرح زندگی با آیه ها بتواند در زندگی مردم چون یک ضرب المثل جاری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح زندگی با آیه ها ۲۵ کمیته دارد، یادآور شد: هر کدام از این ۲۵ کمیته برنامه هایی دارند و گزارش نیز ارائه می دهند.