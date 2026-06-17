سوگواره بصیرت عاشورایی در ۵۵۰ بقعه متبرکه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها از برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در ۵۵۰ بقعه متبرکه این استان خبر داد و گفت: ۳۷ مبلغ اعزامی و ۳۰۰ روحانی بومی در اجرای این طرح مشارکت دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان افزود: برنامههای این سوگواره شامل مراسم شیرخوارگان در اولین جمعه ماه محرم، طرح احلی من العسل ویژه نوجوانان عاشورایی، طرح رهروان زینبی ویژه شام غریبان و مراسم شهادت حضرت امام سجاد (ع) است.
وی با اشاره به حمایت از هیئتهای عزاداری شاخص مستقر در بقاع متبرکه، تصریح کرد: این حمایتها با عنوان «شمیم حسینی» در ۱۴ شهرستان استان و از محل عواید موقوفات انجام میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان همچنین از برگزاری اطعام عزاداران حسینی در ۳۷۴ بقعه متبرکه خبر داد و گفت: این برنامهها نیز از محل عواید موقوفات و نذورات امامزادگان تأمین میشود.
تدینی در پایان تأکید کرد: همه برنامههای سوگواره بصیرت عاشورایی به یاد علمدار انقلاب، قائد شهید، حضرت آیتالله سید علی خامنهای برگزار میشود.
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