حجتالاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و مذهبی ماه محرم در بقاع متبرکه استان خبر داد و اظهار کرد: سوگواره «بصیرت عاشورایی» امسال در ۵۱ بقعه متبرکه گلستان برگزار میشود.
وی افزود: این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین اهداف نهضت حسینی و تقویت معرفت دینی در میان اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: در قالب اجرای این طرح، ۶۷ مبلغ به بقاع متبرکه و مناطق مختلف استان اعزام میشوند تا برنامههای تبلیغی، فرهنگی و مذهبی را در ایام محرم اجرا کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی گفت: این آیین معنوی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در ۵۱ بقعه متبرکه استان برگزار خواهد شد و مادران به همراه کودکان خود در این مراسم حضور مییابند.
مهدیان همچنین از برگزاری ۱۵۰ مراسم روضه خانگی در سطح استان خبر داد و افزود: این برنامهها با مشارکت مردم و با هدف گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) و تعمیق شعائر حسینی در محلات و خانوادهها برگزار میشود.
وی تأکید کرد: بقاع متبرکه گلستان در ایام محرم به پایگاههای فرهنگی و مذهبی تبدیل میشوند و برنامههای متنوعی برای زائران و عزاداران حسینی تدارک دیده شده است.
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