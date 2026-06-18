حجت‌الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ماه محرم در بقاع متبرکه استان خبر داد و اظهار کرد: سوگواره «بصیرت عاشورایی» امسال در ۵۱ بقعه متبرکه گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین اهداف نهضت حسینی و تقویت معرفت دینی در میان اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: در قالب اجرای این طرح، ۶۷ مبلغ به بقاع متبرکه و مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند تا برنامه‌های تبلیغی، فرهنگی و مذهبی را در ایام محرم اجرا کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی گفت: این آیین معنوی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در ۵۱ بقعه متبرکه استان برگزار خواهد شد و مادران به همراه کودکان خود در این مراسم حضور می‌یابند.

مهدیان همچنین از برگزاری ۱۵۰ مراسم روضه خانگی در سطح استان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و با هدف گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) و تعمیق شعائر حسینی در محلات و خانواده‌ها برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: بقاع متبرکه گلستان در ایام محرم به پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی تبدیل می‌شوند و برنامه‌های متنوعی برای زائران و عزاداران حسینی تدارک دیده شده است.