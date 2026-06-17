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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۲

توقیف محموله هزار و ۱۰۰ پاکتی سیگار قاچاق در قروه

توقیف محموله هزار و ۱۰۰ پاکتی سیگار قاچاق در قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف یک محموله سیگار قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در محور بیجار ـ قروه و توقیف یک دستگاه خودروی حامل این کالا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های قروه از اجرای موفقیت‌آمیز طرح مقابله با قاچاق کالا و کشف یک محموله سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش سریش‌آباد در راستای اجرای برنامه‌های مقابله با قاچاق کالا و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق را در محور بیجار ـ قروه شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن موفق به کشف یک هزار و ۱۰۰ پاکت سیگار قاچاق شدند.

سرهنگ مظفری با اشاره به ارزش ریالی این محموله، بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی از اولویت‌های پلیس بوده و طرح‌های نظارتی و عملیاتی در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6862786

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