توقیف محموله هزار و ۱۰۰ پاکتی سیگار قاچاق در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای قروه از اجرای موفقیتآمیز طرح مقابله با قاچاق کالا و کشف یک محموله سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش سریشآباد در راستای اجرای برنامههای مقابله با قاچاق کالا و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق را در محور بیجار ـ قروه شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن موفق به کشف یک هزار و ۱۰۰ پاکت سیگار قاچاق شدند.
سرهنگ مظفری با اشاره به ارزش ریالی این محموله، بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی از اولویتهای پلیس بوده و طرحهای نظارتی و عملیاتی در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.
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