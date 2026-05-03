  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

کشف ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ ۲ متهم دستگیر شدند

کشف ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ ۲ متهم دستگیر شدند

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق در محور قروه ـ همدان خبر داد و گفت: در این عملیات دو نفر دستگیر شدند.

سرهنگ واحد مظفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه وانت آریسان حامل کالای قاچاق را در محور قروه ـ همدان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودروی مورد نظر را متوقف کرده و در بازرسی از آن ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده بیان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۱۱ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی در پایان گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6818903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها