کشف ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ ۲ متهم دستگیر شدند

سرهنگ واحد مظفری، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه وانت آریسان حامل کالای قاچاق را در محور قروه ـ همدان شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودروی مورد نظر را متوقف کرده و در بازرسی از آن ۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به ارزش محموله کشفشده بیان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی در پایان گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
