فرودگاه ایلام بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی فرودگاه ایلام خبر داد و اعلام کرد: در راستای سیاست‌های این سازمان و پس از بررسی وضعیت عملیاتی این فرودگاه از نظر ارائه خدمات ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی، موضوع بازگشایی در کمیته CMC به تصویب رسید و از روز دوشنبه (۲۷ خرداد) این فرودگاه عملیاتی شد.

بر اساس این گزارش، تمامی مراحل بازگشایی با رعایت الزامات ایمنی و مقررات ملی هوانوردی انجام شده و ارائه خدمات پروازی در فرودگاه ایلام از سر گرفته شده است.



در اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری همچنین آمده است: از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون، ۴۲ فرودگاه کشور پس از انجام ارزیابی‌های فنی و عملیاتی و با اطمینان از ایمنی پروازها، مجدداً بازگشایی و وارد چرخه خدمات‌رسانی شده‌اند.