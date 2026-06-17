  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

فرودگاه ایلام بازگشایی شد

فرودگاه ایلام بازگشایی شد

سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی فرودگاه ایلام خبر داد و اعلام کرد: در راستای سیاست‌های این سازمان و پس از بررسی وضعیت عملیاتی این فرودگاه، موضوع بازگشایی در کمیته CMC به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشایی فرودگاه ایلام خبر داد و اعلام کرد: در راستای سیاست‌های این سازمان و پس از بررسی وضعیت عملیاتی این فرودگاه از نظر ارائه خدمات ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی، موضوع بازگشایی در کمیته CMC به تصویب رسید و از روز دوشنبه (۲۷ خرداد) این فرودگاه عملیاتی شد.

بر اساس این گزارش، تمامی مراحل بازگشایی با رعایت الزامات ایمنی و مقررات ملی هوانوردی انجام شده و ارائه خدمات پروازی در فرودگاه ایلام از سر گرفته شده است.

در اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری همچنین آمده است: از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون، ۴۲ فرودگاه کشور پس از انجام ارزیابی‌های فنی و عملیاتی و با اطمینان از ایمنی پروازها، مجدداً بازگشایی و وارد چرخه خدمات‌رسانی شده‌اند.

کد مطلب 6862850
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها