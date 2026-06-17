افزایش روزانه هزار صندلی به ظرفیت پروازی کشور با بازگشت هواپیمای MD

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ابراهیمینیک، عضو انجمن سازمان هواپیمایی کشوری، از بازگشت یک فروند هواپیمای MD به چرخه عملیاتی صنعت هوانوردی کشور پس از ۱۵ ماه زمینگیری خبر داد و با اشاره به انجام تعمیرات اساسی این هواپیما با تلاش متخصصان و مهندسان داخلی، اظهار کرد: این هواپیما پس از طی فرآیندهای فنی و بازآمادهسازی کامل، مجدداً به ناوگان پروازی بازگشته و ورود آن به چرخه عملیاتی، روزانه حدود هزار صندلی به ظرفیت حملونقل هوایی کشور اضافه میکند؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای سفر در دورههای پرتردد ایفا کند.
ابراهیمینیک با تأکید بر نقش نیروهای متخصص داخلی در این پروژه افزود: این بازگشت حاصل همت و تلاش متخصصان، مهندسان و کارکنان فنی شرکت مربوطه است که با تکیه بر دانش و توان داخلی موفق شدند این هواپیما را مجدداً برای خدمترسانی به مسافران آماده کنند.
وی ادامه داد: افزوده شدن این هواپیما به ناوگان عملیاتی هواپیمایی چابهار، علاوه بر ارتقای ظرفیت صندلیهای پروازی، میتواند به بهبود مدیریت تقاضا در مسیرهای مختلف پروازی کشور کمک کند.
عضو انجمن سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با اشاره به رویکرد مسئولیت اجتماعی این شرکت گفت: هواپیمایی چابهار در کنار مأموریت تخصصی خود در صنعت هوانوردی، همواره تلاش کرده در رویدادهای ملی و انسانی نیز نقشآفرین باشد و پاسداشت ارزشهای انسانی و یاد شهدا را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میداند.
ابراهیمینیک در پایان خاطرنشان کرد: همزمان با بازگشت این هواپیما به چرخه پروازی، نشان یادبود «Minab168» بر بدنه آن نقش بسته است؛ اقدامی نمادین برای زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ رمضان و همچنین گرامیداشت ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب.
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