شیرودی: آسمان ایران به شرایط عادی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فضای هوایی کشور به شرایط عادی خبر داد و گفت: در پی اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با انجام هماهنگی‌های لازم، فضای هوایی کشور به وضعیت عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی (NOTAM) از سر گرفته می‌شود.

وی افزود: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی کشور به تدریج در حال بازگشت به روال عادی است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی و در چارچوب اطلاعیه‌های رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری است.

شیرودی در پایان با توصیه به مسافران هوایی، خاطرنشان کرد: هموطنان پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیه‌های شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.