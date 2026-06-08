شیرودی: آسمان ایران به شرایط عادی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فضای هوایی کشور به شرایط عادی خبر داد و گفت: در پی اعلام مراجع ذیربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با انجام هماهنگیهای لازم، فضای هوایی کشور به وضعیت عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای هوانوردی (NOTAM) از سر گرفته میشود.
وی افزود: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاهها و نهادهای ذیربط، محدودیتهای پروازی رفع شده و فعالیتهای هوانوردی کشور به تدریج در حال بازگشت به روال عادی است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی و در چارچوب اطلاعیههای رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری است.
شیرودی در پایان با توصیه به مسافران هوایی، خاطرنشان کرد: هموطنان پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیههای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.
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