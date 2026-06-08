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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

شیرودی: آسمان ایران به شرایط عادی برگشت

شیرودی: آسمان ایران به شرایط عادی برگشت

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فضای هوایی کشور به شرایط عادی خبر داد و گفت: محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی کشور به تدریج در حال بازگشت به روال عادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت فضای هوایی کشور به شرایط عادی خبر داد و گفت: در پی اعلام مراجع ذی‌ربط مبنی بر پایان عملیات نظامی و با انجام هماهنگی‌های لازم، فضای هوایی کشور به وضعیت عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیه‌های هوانوردی (NOTAM) از سر گرفته می‌شود.

وی افزود: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده و فعالیت‌های هوانوردی کشور به تدریج در حال بازگشت به روال عادی است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط و استانداردهای ایمنی و در چارچوب اطلاعیه‌های رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری است.

شیرودی در پایان با توصیه به مسافران هوایی، خاطرنشان کرد: هموطنان پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیه‌های شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

کد مطلب 6854354
زهره آقاجانی

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