بابایی: ظرفیت بانوان طلبه در حل مسائل اجتماعی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله بابایی، صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح فعالیت‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی حوزه علیمه خواهران پرداخت.

وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های علمیه خواهران در کشور اظهار داشت: مادر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بیش از ۵۰۰ مدرسه علمیه داریم که عملاً یک مرکز آموزش عالی علوم اسلامی محسوب می‌شود. همچنین بیش از ۴۴۰ کتابخانه در کل کشور فعال است. جالب اینجاست که در بسیاری از شهرهای کوچک که شاید نام آنها را نشنیده باشید، حوزه‌های علمیه خواهران فعال هستند و دختران جوان از مقاطع تحصیلی مختلف، از سیکل تا دانشگاه، برای تحصیل علوم اسلامی وارد این مراکز شده‌اند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران به ساختار آموزشی این مراکز اشاره کرد و گفت: در حوزه‌های خواهران سه معاونت مهم آموزش، فرهنگ و پژوهش وجود دارد. در بخش آموزش، سطوح مختلفی داریم؛ سطح ۲ معادل کارشناسی، سطح ۳ معادل کارشناسی ارشد و سطح ۴ معادل دکتری محسوب می‌شود؛ بانوان فرهیخته‌ای در این سطوح مشغول تحصیل و تألیف پایان‌نامه و رساله در موضوعات علوم اسلامی هستند که بسیاری از این تحقیقات به مسائل اجتماعی مرتبط است.

بابایی با بیان اینکه طلاب و جامع شناسان از دو منظر متفاوت به مسائل اجتماعی ورود می‌کنند، افزود:این دو رویکرد میتوانند مکمل یکدیگر باشند و به حل معضلات جامعه کمک کنند. متأسفانه به دلیل فرهنگ مستوری که بین بانوان ما وجود دارد، ظرفیت‌های واقعی حوزه‌های خواهران کمتر دیده شده است.

وی در ادامه به فعالیت‌های معاونت پژوهشی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پژوهش‌های تحصیلی، همایش‌های متعددی در سطح کشور برگزار می‌شود. برای مثال، استان کردستان همایشی با موضوع «زن کرد؛ کیستی و مختصات» برگزار می‌کند، استان سمنان به موضوع جنگ‌های بیولوژیک پرداخته و سومین همایش خود را برگزار می‌کند و استان یزد نیز همایشی درباره اخلاق و تمدن دارد. این رویدادها ظرفیت‌های بانوان اندیشمند را برای مشارکت در موضوعات مهم ملی و بین‌المللی فعال میکند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به همایش دیروز در میناب که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: ما به دنبال ارائه یک روایت حماسی هستیم؛ اینکه چگونه میتوان از دل سختی‌ها، دشواری‌ها و ناامیدی‌ها به امید و روشنایی رسید و به چشم‌اندازهای مثبت دست یافت.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از عملکرد طلاب خواهر در حادثه اخیر میناب گفت: در مدرسه شجره طیبه میناب، حدود ۳۵ طلبه خواهر از همان دقایق ابتدایی حضور فعال داشتند و در پیدا کردن دختران شهید، آماده‌سازی برای تدفین، سرکشی به خانواده‌ها و مدیریت بحران نقش‌آفرینی کردند. این اقدام را من تحسین می‌کنم و آن را کار بسیار بزرگی می‌دانم. طلاب خواهر با رویکرد خواهرانه و مادرانه خود توانستند از یک تراژدی جمعی، امید و آرامش خلق کنند و میناب را به یک گفتمان جهانی تبدیل کنند، به نظرم این کار معجزه‌آسا بود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم معرفی بیشتر این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: من پیش از این تصور نمی‌کردم در بین خواهران طلبه اینقدر افراد فرهیخته، دانشمند و مستعد وجود داشته باشد. امروز در دانشگاه و حوزه، بانوانی با رزومه‌های فاخر حضور دارند که می‌توان از آنها نه تنها برای حل مسائل اجتماعی جامعه خودمان، بلکه برای امت اسلام، جهان اسلام و تمدن اسلامی بهره برد.