آسیب ۸ هزار میلیارد تومانی جنگ به تأسیسات آب هرمزگان و جزایر خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه‌پور صبح چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت زیرساخت‌های آبی استان پس از حملات اخیر، اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب، بیشترین خسارت‌ها متوجه شهرستان قشم شده است؛ جایی که بزرگترین آب‌شیرین‌کن این جزیره با ظرفیت تولید ۱۲ تا ۱۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، به طور کامل تخریب و از مدار بهره‌برداری خارج شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: این حادثه، تأمین آب شرب قشم را با بحران جدی مواجه کرده و تلاش‌ها برای جبران این کمبود از طریق سایر منابع آبی در حال انجام است.

حمزه‌پور در ادامه با اشاره به وسعت دامنه خسارت‌ها، تصریح کرد: حملات دشمن تنها به قشم محدود نشد و تأسیسات آبرسانی در جزایر فارور، تنب بزرگ و کوچک، بوموسی و لارک نیز آسیب‌های قابل‌توجهی را متحمل شدند که نیازمند اقدامات فوری و اساسی برای بازگشت به وضعیت پایدار است.

حمله به مخازن سیریک ضربه‌ای به محروم‌ترین منطقه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع شهرستان سیریک، گفت: در روزهای پایانی جنگ، مخازن ذخیره آب در بخش بمانی این شهرستان که از نظر منابع آبی شیرین سطحی و زیرزمینی جزو فقیرترین مناطق استان محسوب می‌شود، هدف حمله قرار گرفت. این منطقه که آب شرب خود را از شهرستان میناب، دشت‌های راونگ و تلنگ و بخشی از آب‌شیرین‌کن تأمین می‌کند، با تخریب دو مخزن ذخیره حیاتی خود مواجه شد.

حمزه‌پور با بیان اینکه یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی به طور کامل و یک مخزن ۲ هزار مترمکعبی نیز به صورت گسترده تخریب شده است، افزود: این دو مخزن، آب مورد نیاز بخش مرکزی سیریک، کوهستک و ۱۰ روستای این شهرستان را تأمین می‌کردند و بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان خسارت به آنها وارد شده است.

وی با ابراز خرسندی از پیگیری‌های استاندار هرمزگان برای تأمین اعتبار، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعتبارات لازم برای بازسازی این مخازن اختصاص یافته و عملیات اجرایی به‌زودی آغاز خواهد شد تا این دو تأسیس حیاتی به چرخه تأمین آب بازگردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در ادامه با اشاره به جمع‌بندی خسارت‌ها، گفت: مجموع خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های آب استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان، عمده آن مربوط به تأسیسات تولید و انتقال آب است.

حمزه‌پور با تأکید بر اینکه بازسازی این تأسیسات در اولویت کاری شرکت قرار دارد، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگرداندن ظرفیت‌های از دست رفته انجام شده و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده مجدداً وارد مدار شوند.

هرمزگان؛ استانی با دو سوم بارش کمتر از میانگین کشوری

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری ۲۵ تا ۳۱ خرداد به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، این مناسبت را فرصتی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه دانست و گفت: هرمزگان یکی از گرم‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور است و میزان بارش‌های سالانه آن دو سوم میانگین کشوری است؛ بنابراین صرفه‌جویی در مصرف آب، یک الزام جدی و نه یک توصیه ساده است.

حمزه‌پور با اشاره به سختی‌های تأمین آب در استان، اظهار داشت: ۵۰ درصد آب شرب بندرعباس از طریق شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌شود که فرآیندی بسیار هزینه‌بر و پیچیده است و این موضوع ضرورت همراهی مردم در کاهش مصرف را دوچندان می‌کند.

تأکید بر پرداخت به‌موقع قبوض

مدیرعامل آبفای هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از تورم در حوزه آبرسانی، از شهروندان خواست تا با پرداخت به‌موقع قبوض آب، این شرکت را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

وی گفت: شرکت آب و فاضلاب با وجود تمام دشواری‌ها، تلاش می‌کند خدمات خود را به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه دهد اما تأمین منابع مالی برای نگهداشت و توسعه شبکه‌های آبرسانی، نیازمند همکاری همه جانبه شهروندان است.

آبرسانی سیار به ۱۰۰ روستا و امید به آینده‌ای پایدار

حمزه‌پور در پایان با اشاره به آبرسانی سیار به حدود ۱۰۰ روستای استان، گفت: با وجود تمام مشکلات، اجرای بیش از ۲۰۰ طرح بزرگ و کوچک آبرسانی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با بهره‌برداری از این طرح‌ها، تعداد روستاهای تحت پوشش آبرسانی سیار در استان به تدریج کاهش یابد و شاهد پایداری هرچه بیشتر آب در مناطق مختلف هرمزگان باشیم.