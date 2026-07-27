۱۸ واحد تأسیساتی آب و فاضلاب هرمزگان در حملات اخیر دشمن آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور با اشاره به گستردگی خدمات آبفا در هرمزگان، اظهار کرد: این شرکت به بیش از یک هزار و ۷۰۰ روستا، ۵۰ شهر و ۱۴ جزیره خدماترسانی میکند و به دلیل موقعیت راهبردی استان پایداری تأمین آب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه هرمزگان از تمامی منابع تأمین آب شامل سدها، چشمهها، قنوات، آبهای زیرزمینی، آبشیرینکنها و آبانبارها بهره میبرد، افزود: هم اکنون حدود ۴۰ درصد آب شرب استان از طریق آبشیرینکنها تأمین میشود و در برخی شهرستانها و جزایر این وابستگی به ۱۰۰ درصد میرسد.
مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان با تشریح خسارتهای وارد شده در جنگ اخیر، اظهار کرد: در نخستین روز حملات یکی از بزرگترین آبشیرینکنهای استان با ظرفیت ۱۸ هزار مترمکعب در شبانهروز و همچنین ۵۰ مگاوات زیرساخت برق آن به طور کامل از مدار خارج شد که این موضوع تأمین آب بیش از ۱۲۰ هزار نفر در شهرستان قشم را تحت تأثیر قرار داد.
حمزهپور، ادامه داد: با بسیج امکانات حدود پنج هزار متر مکعب از ظرفیت از دست رفته در کوتاهترین زمان وارد مدار شد، اما همچنان بخشی از ظرفیت تولید آب نیازمند بازسازی کامل است.
وی گفت: در مجموع ۱۸ تأسیسات آب و فاضلاب در جریان حملات آسیب دید که ۱۰ مورد به طور کامل تخریب و هشت تأسیسات دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند.
مدیرعامل آبفای هرمزگان از تلاش شبانهروزی کارکنان این شرکت در مناطق عملیاتی قدردانی کرد و افزود: همکاران ما حتی در شرایط سخت جنگی از جمله در جزیره ابوموسی و غرب جاسک لحظهای خدمترسانی را متوقف نکردند و همزمان با عملیات بازسازی آبرسانی سیار به مردم انجام شد.
وی همچنین از حمایتهای مدیرعامل، مدیرکل بازرسی، معاونان و مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مدیریت بحران قدردانی کرد و گفت: این همراهیها نقش مهمی در تأمین تجهیزات، هماهنگیها و تسریع عملیات بازسازی داشت.
حمزهپور، تأکید کرد: حفظ پایداری آب شرب مردم خط قرمز شرکت آب و فاضلاب هرمزگان بود و کارکنان این شرکت با وجود حملات مکرر به خطوط انتقال، مخازن، ایستگاههای پمپاژ و آبشیرینکنها با حضور مستمر در میدان آسیبها را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و از بروز اختلال گسترده در تأمین آب جلوگیری کردند.
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