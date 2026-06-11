به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی، با عنوان این مطلب که دو مخزن ذخیره زمینی آب در منطقه سیریک آسیب دیده است، گفت: یکی از مخازن با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب به طور کامل از مدار خارج شده و مخزن دوقلوی ۲ هزار مترمکعبی نیز دچار خسارت شده است که یکی از واحدهای آن آسیب جدی دیده و واحد دیگر خسارت کمتری متحمل شده است.

وی افزود: این دو مخزن، آب شرب یک شهر و ۱۰ روستا از توابع شهرستان سیریک را تامین می کردند. با این حال از همان ساعات اولیه پس از حادثه، وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب و سپاه منطقه برای بازگرداندن مخزن ۲ هزار مترمکعبی به چرخه بهره‌برداری وارد عمل شدند و عملیات ترمیم و بازسازی با سرعت در حال انجام است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار نفر از ساکنان یکی از روستاهای منطقه از طریق یک حلقه چاه آب شرب نزدیک روستا تحت پوشش قرار گرفته‌اند و سیستم آبرسانی به صورت مستقیم از چاه به مخازن خانگی مردم متصل شده است.

فرهادی با تاکید بر حضور کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در منطقه گفت: همکاران ما از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل مستقر شدند و عملیات کلرزنی و پایش مستمر کیفیت آب چاه از همان ابتدا آغاز شد. نتایج آخرین آزمایش‌ها نیز نشان می‌دهد تاکنون هیچ مشکل بهداشتی و کیفی در آب شرب منطقه مشاهده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۸ هزار نفر دیگر از ساکنان مناطق تحت تاثیر، فعلا از ذخایر آب خانگی خود استفاده می‌کنند و برای تامین آب مورد نیاز آنان نیز با همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های هرمزگان، کرمان و بخشی از سیستان و بلوچستان، تانکرهای آبرسانی به منطقه اعزام شده‌اند و آبرسانی موقت در حال انجام است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار امیدواری کرد که با تلاش دستگاه‌های اجرایی، مخزن ۲ هزار مترمکعبی تا امشب یا فردا وارد مدار بهره‌برداری شود و مشکل کمبود آب در منطقه به طور کامل برطرف شود.

فرهادی با اشاره به استمرار نظارت‌های بهداشتی افزود: پیش از انجام این گفت‌وگو نیز با مسئولان بهداشت محیط استان هرمزگان در تماس بودم و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور دارند و بر سلامت آب شرب نظارت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه انتقال مستقیم آب از چاه به شبکه مصرف، شرایط ایده‌آلی برای تامین آب شرب محسوب نمی‌شود و وجود مخازن ذخیره استاندارد ضروری است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آب توزیع‌ شده در حال حاضر سالم است و به صورت مستمر کنترل می‌شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: در شرایط فعلی سه شاخص اصلی شامل میزان کلر آزاد باقیمانده، کدورت آب و آزمون‌های میکروبی و کشت‌های آزمایشگاهی به طور مداوم توسط کارشناسان بهداشت محیط پایش می‌شود که نتایج تمامی بررسی‌ها تاکنون مطلوب بوده و هیچ‌گونه مشکل کیفی در آب شرب منطقه گزارش نشده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع سریع آسیب‌های وارد شده به تاسیسات آبرسانی، مشکل تامین آب مناطق آسیب‌دیده هرچه زودتر برطرف شود.