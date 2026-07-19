عملیات شبانه روزی بازسازی آب شیرین کن غرب جاسک ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت: در پی این حمله، ایستگاه پمپاژ برداشت و خط انتقال آب خام و زیرساخت های برق دچار آسیب شد، اما پس از پایان عملیات آواربرداری، نیروهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی آبفای هرمزگان در کنار سرمایه گذار پروژه، عملیات اجرایی بازسازی را با تمام توان آغاز کردند.

وی افزود: هم اکنون عملیات فونداسیون، نصب تجهیزات، آماده سازی زیرساخت ها و لوله گذاری و بازسازی تاسیسات برقی مورد نیاز با همکاری شرکت توزیع برق به صورت شبانه روزی در حال انجام است تا شرایط برای راه اندازی مجدد آب شیرین کن در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به روند مطلوب عملیات اجرایی گفت: پیش بینی می شود آب شیرین کن روستاهای غرب جاسک بزودی وارد مدار بهره برداری قرار گیرد و تامین پایدار آب شرب روستاهای تحت پوشش از سر گرفته شود.

حمزه پور با قدردانی از صبوری و همراهی مردم، تاکید کرد: تا زمان بهره برداری کامل از این تاسیسات، آبرسانی سیار به روستاهای غرب جاسک بدون وقفه ادامه خواهد داشت و آبفای هرمزگان با بسیج تمامی ظرفیت های فنی، تجهیزاتی و انسانی، روند بازسازی را تا بازگشت کامل تاسیسات به مدار تولید دنبال خواهد کرد.

وی در پایان از پشتیبانی وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و استاندار هرمزگان برای پایداری وضعیت آب استان هرمزگان قدردانی کرد.