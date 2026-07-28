به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، اظهار کرد: در حمله هفته گذشته دشمن آمریکایی به هرمزگان ۹ پل در شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس و رودان و دو تونل در مسیر بندرعباس به حاجی‌آباد آسیب دید.

وی افزود: با توجه به سفر هفته گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو امیدواریم به سرعت اعتبار بازسازی سازه‌های آسیب دیده به هرمزگان اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، گفت: بازسازی پل‌های ارتباطی و تونل در محور ترانزیتی بندرعباس - سیرجان در راهگذر شمال - جنوب تا سه ماه آینده تکمیل می‌شود.

صادقی‌پور ادامه داد: هم اکنون خودروها و ماشین‌های سنگین از مسیرهای ایمن و کنارگذرها در حال تردد هستند و در حمله هفته گذشته دشمن آمریکایی به هرمزگان ۶ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های استان خسارت وارد شد.

وی با بیان اینکه رفت‌وآمد در مسیر راه‌آهن در حال انجام است، افزود: تعمیرات زیرساخت‌های این مسیر نیز تا دو ماه آینده تکمیل می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، اظهار کرد: هم اکنون طرح‌های عمرانی استان در حال اجرا است.

صادقی‌پور، گفت: طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال سه هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شود.

وی افزود: با وجود آسیب‌های وارد شده از سوی دشمن به بنادر تجاری و صیادی در شهرستان‌های بندرلنگه، سیریک و جاسک، امور بندری در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور بندر شهید رجایی همچنان در حال انجام است.