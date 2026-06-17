زلزله ۳.۴ ریشتری حوالی سردشت را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین‌لرزه ساعت ۱۰:۵۳ و ۰۴ ثانیه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، مختصات جغرافیایی زمین‌لرزه طول ۵۰.۴۷ و عرض ۳۰.۴۱ درجه اعلام شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، سردشت در فاصله ۲۵ کیلومتری، بهبهان در فاصله ۳۰ کیلومتری از استان خوزستان و دوگنبدان در فاصله ۳۱ کیلومتری از استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شده‌اند.

همچنین یاسوج با فاصله ۱۱۰ کیلومتری و بوشهر با فاصله ۱۶۷ کیلومتری نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه بوده‌اند.