نقش مرزبانان در تأمین امنیت کشور مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از پاسگاه‌های مرزی در مناطق مرزی استان و حضور در مرزهای مهران و دهلران، با اشاره به شرایط حساس منطقه، بر نقش حیاتی مرزبانان در تأمین امنیت کشور تأکید کرد.

وی در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مرزبانی اظهار داشت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در شرایطی سخت و در خط مقدم تهدیدات، با وجود کمترین امکانات و با روحیه‌ای بالا، از وجب‌به‌وجب خاک کشور دفاع می‌کنند.

قائم‌پناه با تقدیر از تلاشهای مرزبانی، افزود: این نیروهای خدوم در برخی نقاط حتی در معرض تهدید مستقیم قرار دارند و با وجود این شرایط دشوار، مأموریت خود را با اقتدار و آمادگی کامل انجام می‌دهند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مرزبانی تصریح کرد: گزارش‌هایی از شهادت تعدادی از این عزیزان در مناطق مرزی وجود دارد که بیانگر عمق ایثار و فداکاری نیروهای مرزبانی است.

وی در پایان با تقدیر از فرماندهان و مسئولان محلی تأکید کرد: ایستادگی و آمادگی نیروهای نظامی در برابر تهدیدات، پشتوانه اصلی امنیت پایدار کشور به شمار می‌رود.