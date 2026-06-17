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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

کلاهبرداران سکه‌های تقلبی در دورود دستگیر شدند

کلاهبرداران سکه‌های تقلبی در دورود دستگیر شدند

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری دو کلاهبردار سکه‌های تقلبی در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، از دستگیری دو کلاهبردار خبر داد که با تهیه سکه‌های تقلبی باستانی و جازدن آن‌ها به‌عنوان اصل، اقدام به فروش می‌کردند.

این افراد پس از شکایت یکی از شهروندان، تحت تعقیب مأموران انتظامی شهرستان دورود قرار گرفتند.

در تحقیقات گسترده و با اقدامات تخصصی پلیس، هویت دو متهم شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند، در بازرسی از مخفیگاه این افراد، ۳۸۰ عدد سکه تقلبی، یک قبضه سلاح کمری و یک دستگاه موتورسیکلت کشف شد.

پرونده این کلاهبرداران پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات جرم، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

کد مطلب 6863004

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