اورژانس استان بوشهر نوسازی می شود؛ تامین ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید

الله کرم اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش های گسترده ای را در راستای نوسازی ناوگان امدادی استان و توسعه و تقویت خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی استان بوشهرداشته ایم.
وی اضافه کرد: در این راستا تفاهمنامه تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس برای اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور به امضا رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: نیمی از اعتبار مورد نیاز برای خرید آمبولانسها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد و سهم باقیمانده نیز با همکاری استانداری بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: تأمین این تعداد آمبولانس، گامی مؤثر در مسیر نوسازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی استان، افزایش توان عملیاتی پایگاههای اورژانس و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان در مناطق مختلف استان بوشهر خواهد بود.
اخلاقی بیان کرد: این اقدام همچنین نقش مهمی در تسریع ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانس ۱۱۵ ایفا میکند.
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