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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۳ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مددجویان بخش کالپوش اختصاص یافت

۳ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مددجویان بخش کالپوش اختصاص یافت

میامی- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از رسیدگی به مشکلات ۱۲۰ مددجوی ساکن بخش کالپوش خبر داد و گفت: سه میلیارد ریال به مددجویان سه روستا حسین آباد، تلوبین و نردین اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه طی سفر دو روزه در بازدید از سه روستا حسین آباد، تلوبین و نردین بخش کالپوش شهرستان میامی به تسهیل دسترسی مردم به خدمات تاکید کرد و افزود: با برپایی میز خدمت ساکنان این مناطق درخواست‌های خود را بی‌واسطه و مستقیم توانستند مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ نفر از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش درخواست‌های خود را ارائه کردند، ادامه داد: دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه مطالبات مددجویان پیرامون حمایت‌های اجتماعی، اشتغال، مسکن، معیشت و توانبخشی بوده است، افزود: به این درخواست‌ها رسیدگی و بر اساس اولویت روی آن‌ها تصمیم گیری شده است.

نسیمی از اختصاص سه میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان ساکن این سه روستا بخش کالپوش خبر داد و اظهار داشت: این اعتبارات در توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی خانواده‌های تحت پوشش هزینه می شود.

وی رسیدگی سریع به مطالبات مددجویان در مناطق مختلف استان را از اهداف این اداره کل برشمرد و افزود: رویکرد این طرح تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی آسان جامعه هدف به خدمات است.

کد مطلب 6863023

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