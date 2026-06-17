۳ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از مددجویان بخش کالپوش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه طی سفر دو روزه در بازدید از سه روستا حسین آباد، تلوبین و نردین بخش کالپوش شهرستان میامی به تسهیل دسترسی مردم به خدمات تاکید کرد و افزود: با برپایی میز خدمت ساکنان این مناطق درخواستهای خود را بیواسطه و مستقیم توانستند مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ نفر از مددجویان و خانوادههای تحت پوشش درخواستهای خود را ارائه کردند، ادامه داد: دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به اینکه مطالبات مددجویان پیرامون حمایتهای اجتماعی، اشتغال، مسکن، معیشت و توانبخشی بوده است، افزود: به این درخواستها رسیدگی و بر اساس اولویت روی آنها تصمیم گیری شده است.
نسیمی از اختصاص سه میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان ساکن این سه روستا بخش کالپوش خبر داد و اظهار داشت: این اعتبارات در توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی خانوادههای تحت پوشش هزینه می شود.
وی رسیدگی سریع به مطالبات مددجویان در مناطق مختلف استان را از اهداف این اداره کل برشمرد و افزود: رویکرد این طرح تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی آسان جامعه هدف به خدمات است.
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