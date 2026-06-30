رفع موانع مسکن و حق پرستاری مددجویان در دستور کار بهزیستی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح سه شنبه در نشست کمیته رزمایش خدمت در محل بهزیستی استان سمنان تاکید کرد: هدف اصلی از تشکیل این کمیته، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نارضایتی در میان جامعه هدف و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات پیشگیرانه با هدف افزایش رضایتمندی از خدمات سازمان است.

وی با بیان اینکه شناسایی دقیق گلوگاه‌های ایجاد نارضایتی، پیش‌نیاز تحقق اهداف سازمانی است، افزود: تا زمانی که مسائل و موانع به‌درستی شناسایی نشوند، امکان ارائه راهکارهای مؤثر و پایدار برای رفع مشکلات وجود نخواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به مسائل حوزه مسکن جامعه هدف، اضافه کرد: بخشی از مشکلات این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت در سطح ملی است و پیگیری مستمر می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع موجود باشد.

نسیمی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور در برخی پروژه‌های مسکن به تمامی تعهدات خود عمل کرده است، اما بخشی از مشکلات موجود منشأ برون‌سازمانی دارد و رفع آن مستلزم تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر به جامعه هدف درباره روند اجرای پروژه‌های مسکن تأکید کرد و افزود: ارائه گزارش‌های شفاف از اقدامات انجام‌شده و روند پیشرفت پروژه‌ها، موجب افزایش اعتماد و رضایتمندی مددجویان خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی در حمایت از پروژه‌های مسکن یادآور شد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مسکن جامعه هدف ایفا کند و زمینه توسعه خدمات حمایتی را فراهم سازد.

نسیمی در ادامه به موضوع حق پرستاری اشاره کرد و خواستار بازبینی و پایش پرونده‌های موجود شد و خاطر نشان کرد: ساماندهی پرونده‌های حق پرستاری در سطح استان و پیگیری جدی مطالبات این حوزه در سطح ملی باید با جدیت دنبال شود تا مشکلات موجود برطرف شود.

وی با تأکید بر استمرار پیگیری مطالبات جامعه هدف، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان و ارتقای کیفیت خدمات، تصریح کرد: افزایش رضایتمندی مددجویان از مهم‌ترین اولویت‌های بهزیستی استان سمنان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری همه بخش‌ها و پیگیری مستمر مسائل خواهد بود.