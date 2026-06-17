به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، ششمین جلسه پایش آمادگی ۲۵ شهر برای اجرای فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۶ خرداد برگزار شد.

این نشست با حضور وبیناری مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر، معاونان بهداشت، درمان و توسعه وزیر بهداشت، اعضای هیات‌رئیسه ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مدیران ارشد حوزه سلامت برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی شهرهای منتخب برای آغاز اجرای این برنامه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

ارتقای سلامت جامعه مستلزم مداخله در عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت است

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر نقش راهبردی نظام سلامت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحقق عدالت در سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی، استقرار مؤثر برنامه پزشکی خانواده، مدیریت بهینه منابع و تقویت مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح استان‌ها را از الزامات تحول در حکمرانی سلامت کشور برشمرد.

وی، شبکه بهداشت و درمان کشور را یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این شبکه گسترده با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های موجود، قادر است نقش راهبری و هدایت توسعه سلامت‌محور مناطق مختلف کشور را برعهده گرفته و مسائل هر منطقه را در چارچوب سلامت جامعه‌محور شناسایی و مدیریت کند.

پزشکیان افزود: اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از سایر گروه‌ها در معرض تهدیدهای سلامت قرار دارند و جامعه پزشکی می‌تواند با نگاه اجتماعی و انسان‌محور، نقش مهمی در کاهش آلام روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی آنان ایفا کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور با تمام توان برای تحقق اولویت‌های ملی و راهبردی کشور در کنار دستگاه‌های اجرایی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، این برنامه را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی نظام سلامت کشور برای ایجاد یک تحول ماندگار دانست.

وی گفت: در هر مقطع تاریخی، فرصت‌هایی برای تحول در بخش‌های مختلف کشور فراهم می‌شود که بهره‌گیری صحیح از آنها می‌تواند آثار ماندگاری بر جای بگذارد. امروز حوزه سلامت کشور در چنین نقطه‌ای قرار دارد و اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام سلامت کشور شناخته شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهتمام ویژه رئیس‌جمهور نسبت به اجرای این برنامه، افزود: از نخستین روزهای آغاز به کار دولت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور بوده است و به همین دلیل حمایت از اجرای آن در اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه نیز قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این سازمان آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های خود را برای رفع موانع و پشتیبانی از اجرای این برنامه به کار گیرد و هرگونه همکاری مورد نیاز در حوزه‌های مالی، اعتباری، مقرراتی و پشتیبانی را در اختیار مجریان برنامه قرار دهد.

وی تأکید کرد: هر زمان که موضوعی در اولویت‌های ملی و راهبردی کشور قرار گیرد، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با تمام توان در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز از این قاعده مستثنی نیست.