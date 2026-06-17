استاندار گیلان: توجه به سند جامع آب شرب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه‌ های سدسازی در استانداری گیلان، با اشاره به میانگین بارندگی ۲۵۰ میلی‌متری در کشور در برابر ۷۵۰ میلی‌متری در جهان، اظهار کرد: گیلان در نیمه دوم سال به این حجم از بارندگی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در سال جاری با کاهش ۲۰ درصدی بارش مواجه هستیم، تصریح کرد: با وجود این کاهش، بخش کشاورزی به دلیل تأمین آب از منابع بالادستی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

حق‌شناس با اشاره به اختلافات سلیقه‌ای در حوزه آب، از دو معضل اساسی شامل عقب‌ماندگی طرح‌های فاضلاب با میانگین ۳۰ درصد کمتر از کشور و جمع‌آوری آب‌های سطحی خبر داد و خواستار توجه ویژه به این مسائل شد.

وی ضمن تأکید بر لزوم توجه به سند جامع آب شرب توسط شرکت آب منطقه‌ای، افزود: در حوزه‌های مختلف اعم از بهداشت، کشاورزی، صنعت، حمل‌ونقل و ... نیازمند مطالعات و سند مدون هستیم و در صورت دارا بودن نقشه راه، شاهد این پراکندگی و اختلاف عملکردی نخواهیم بود.

سند مطالعاتی آب شرب نیازمند بازنگری است

در ادامه این جلسه، وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان، با اشاره به ذخایر آبی استان، اظهار کرد: مجموع ذخایر آبی استان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب است که از این حجم، ۳ میلیارد مترمکعب متعلق به بخش کشاورزی و صنعت و ۳۰۰ میلیون مترمکعب مختص شرب است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد ذخایر آبی استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد، افزود: یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب از این مصارف از سد سپیدرود و مابقی از منابع داخلی تأمین می‌شود.

خرمی تصریح کرد: سند مطالعاتی آب شرب استان طی دو سال گذشته به نهادهای مرتبط ارسال شد، اما با توجه به تغییر بافت جمعیتی، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

شرایط خوب منابع آبی موجب غفلت نشود

محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، نیز در این جلسه آب را یکی از ارکان مهم امنیت توسعه و غذایی دانست و تصریح کرد: در سال جاری منابع آبی دارای شرایط خوبی هستند، اما این مسئله نباید سبب غفلت از توجه و رسیدگی به این حوزه شود.

وی احیای آب‌بندان‌ها و هدایت سیلاب‌ها را از جمله حوزه‌های اساسی مدیریت بحران برشمرد و خاطرنشان کرد: این موارد نیازمند توجه جدی مسئولان است.