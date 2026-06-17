  1. سیاست
  2. مجلس
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

تأکید ایران و لیبی بر توسعه روابط پارلمانی

تأکید ایران و لیبی بر توسعه روابط پارلمانی

در دیدار رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با رئیس مجلس نمایندگان لیبی، دو طرف بر ارتقای همکاری‌های پارلمانی و تعاملات چندجانبه در قالب شورای آسیایی–آفریقایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که به نمایندگی از کشورمان در اجلاس شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی در شهر بنغازی لیبی حضور دارد، در حاشیه این اجلاس با عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی دیدار کرد.

گلرو با ابلاغ سلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس لیبی، از دولت، ملت و مجلس نمایندگان لیبی در برگزاری اجلاس پارلمان‌های آسیایی آفریقایی تقدیر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از تقویت روابط پارلمانی دوجانبه با لیبی و توسعه همکاری جمعی پارلمانی در قالب شورای پارلمانی آسیایی - آفریقایی استقبال می کند.

تقویت روابط پارلمانی ایران و لیبی در قالب شورای پارلمانی آسیایی-آفریقایی

رئیس مجلس لیبی با ابلاغ سلام گرم به قالیباف و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، از اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکایی و اسرائیلی تمجید و ابراز امیدواری کرد مسیر دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای ایران با موفقیت طی شود.

کد مطلب 6863044
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها