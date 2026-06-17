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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

زنگ خطر کاهش تقاضا برای استخدام پرستار

زنگ خطر کاهش تقاضا برای استخدام پرستار

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: میزان تقاضا برای جذب پرستار، کمتر از ظرفیت و مجوزهای اعلام‌ شده بوده که این مسئله زنگ هشداری برای نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: موضوع کمبود نیروی پرستاری، مسائل مرتبط با نظام پرداخت، جبران خدمت و چالش‌های حقوقی و معیشتی پرستاران از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی در حوزه پرستاری کشور، به مقایسه شاخص‌های پرستاری ایران با کشورهای منطقه و برخی کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز با کمبود جدی نیروی پرستاری مواجه هستیم و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی مؤثر برای جذب و نگهداشت نیروها را دوچندان کرده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نتایج آخرین آزمون استخدامی بیان کرد: در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، میزان استقبال و تقاضا برای جذب کمتر از ظرفیت و مجوزهای اعلام‌ شده بوده که این مسئله زنگ هشداری برای نظام سلامت محسوب می‌شود.

عبادی تأکید کرد: توجه به سیاست‌های نگهداشت نیروی انسانی، اصلاح نظام پرداخت، بهبود حقوق و مزایا و ارتقای شرایط کاری پرستاران، از مهم‌ترین راهکارهای عبور از چالش کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت است.

کد مطلب 6863049
حبیب احسنی پور

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