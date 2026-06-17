زنگ خطر کاهش تقاضا برای استخدام پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به محورهای مطرحشده در این نشست، اظهار کرد: موضوع کمبود نیروی پرستاری، مسائل مرتبط با نظام پرداخت، جبران خدمت و چالشهای حقوقی و معیشتی پرستاران از مهمترین محورهای مورد بحث در جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی در حوزه پرستاری کشور، به مقایسه شاخصهای پرستاری ایران با کشورهای منطقه و برخی کشورهای توسعهیافته پرداخت و افزود: بررسیها نشان میدهد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز با کمبود جدی نیروی پرستاری مواجه هستیم و این موضوع ضرورت برنامهریزی مؤثر برای جذب و نگهداشت نیروها را دوچندان کرده است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نتایج آخرین آزمون استخدامی بیان کرد: در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، میزان استقبال و تقاضا برای جذب کمتر از ظرفیت و مجوزهای اعلام شده بوده که این مسئله زنگ هشداری برای نظام سلامت محسوب میشود.
عبادی تأکید کرد: توجه به سیاستهای نگهداشت نیروی انسانی، اصلاح نظام پرداخت، بهبود حقوق و مزایا و ارتقای شرایط کاری پرستاران، از مهمترین راهکارهای عبور از چالش کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت است.
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