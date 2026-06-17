به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایشنامه‌خوانی «سلسله دروغ» به نویسندگی و کارگردانی حسین کشفی اصل، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود.

کشفی اصل، که این متن را با اقتباسی از نمایشنامه «در پوست شیر» اثر شون اوکیسی شاعر و نمایشنامه‌نویس ایرلندی، نوشته و کارگردانی کرده است در مورد ارتباط میان این ۲ متن بیان کرد: نمایشنامه «در پوست شیر» را حدود ۲۸ سال پیش خواندم و آن را در غالب اجرایی متشکل از هم‌دوره‌ای‌های خودم در ۲۵ سال پیش کارگردانی کردم که آن نمایش، یک اجرا بیش‌تر نداشت. شرایط و شکل و ساختار تئاتر آن سال‌ها نسبت به امروز متفاوت بود. در تمام این سال‌ها، نمایشنامه «در پوست شیر»، گوشه‌ای از ذهن من بوده است. اکنون تلاش کردم با ‌توجه به شرایط اجتماعی کشورم، اقتباسی وفادارانه از آن متن انجام بدهم.

در خلاصه‌داستان این نمایشنامه آمده است: ما در سلسله‌ دروغ‌ها زندگی می‌کنیم. جایی که هر لبخند، یک نقاب و هر کلمه، یک تله است.

مصطفی خسروجردی، امیرعباس حیدری، محمدرضا علی‌محمدی، کوثر باصری، حامی حاتمی، صبا سبحانی، بهادر خسروجردی، مانا دارابی، محمد امین و میکائیل ضیائی‌فرد، بازیگران این اجرا به ترتیب خوانش نقش هستند.

دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از پرویز گوهری‌راد عکاس، محمد لهاک طراح پوستر، احمدرضا حجارزاده امور رسانه و اطلاع‌رسانی.

نمایشنامه‌خوانی «سلسله دروغ»، پنجشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۹:۳۰، در تماشاخانه هیلاج به نشانی خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر،کوچه سمندریان (مهاجر)، پلاک ۲۲، روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.